"Cali es una ciudad de migrantes y la xenofobia no tiene cabida"

Sobre esto, Alberto Sánchez, exasesor de la Secretaría de Seguridad de Cali e investigador en seguridad ciudadana y crimen organizado, señaló que las declaraciones del secretario, además de xenófobas, hacen parte de un intento del funcionario por excusar los pocos frutos de su gestión frente a la cartera de seguridad.

"No se puede permitir que Rojas use como explicación de sus pésimos resultados la situación social y humanitaria de quienes ya están en desventaja, y que, además, aproveche el prejuicio que hay contra ellos para salvar su pellejo. Eso es un problema ético y político porque está poniendo en riesgo a una población que de por sí ya está en condiciones vulnerables", sostuvo Sánchez, para quien las afirmaciones del secretario no tienen sustento pues los datos muestran que la participación de los migrantes en delitos como el hurto y la violencia homicida no es superior al 5 por ciento.

Igualmente, Sánchez llamó la atención sobre las consecuencias que pueden traer traer estos mensajes. Según el investigador, en una ciudad con cifras tan altas de violencia y en donde se han incrementado notablemente los casos de ciudadanos tomando justicia por mano propia, las declaraciones del secretario pueden aumentar el sesgo contra los migrantes y ocasionar que incluso terminen linchados o asesinados.