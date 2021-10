Balance: 18 de cada 100 venezolanos no asiste a la cita del registro biométrico

En una rueda de prensa virtual, el director de Migración Colombia se refirió a la ausencia que ha habido por parte de algunos migrantes que, teniendo su agendamiento, no se han presentado a los puntos de registro.

Se cumplió el primer mes del inicio del registro biométrico, la segunda fase del Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos y, en una rueda de prensa virtual, el director general de Migración Colombia hizo un balance la implementación de este trámite presencial, que se realiza con agendamiento previo, para los migrantes que ya cuentan con la certificación de pre-registro virtual.

El director del ente migratorio, Juan Francisco Espinosa, se refirió a la ausencia que ha habido de algunos ciudadanos que, teniendo su cita agendada, no se han hecho presentes en el punto al que fueron citados. “El nivel de inasistencia es del 18%. Quiere decir que, en promedio, 18 de cada 100, no se presentan a su cita. Eso tiene un efecto negativo en el proceso en la medida en que impide que esa persona se registre, y le quite el cupo a otra persona que hubiese querido hacer el procedimiento”, sostuvo a la vez que agregó que esta es una noticia lamentable.

En este paso se hace la toma de datos biométricos como huellas, lectura facial, fotografía y firma, en los llamados Puntos Visibles, ubicados en todo el territorio nacional.