Metro de Medellín, un sistema que integra más que rutas de transporte

Además de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Medellín, el sistema promueve la inclusión de la población migrante y retornada en el territorio.

Por Romina Palma, especial para Migravenezuela – Proyecto Integra USAID

Para toda ciudad, contar con un sistema Metro, es sinónimo de crecimiento y avance. Ya son 195 ciudades en 62 países del mundo que han desarrollado un sistema de tránsito rápido y, la ciudad de Medellín, en Colombia, hace parte de esta lista desde el 30 de noviembre de 1995, cuando el Metro de Medellín inició su operación comercial.

Actualmente, el sistema Metro de Medellín moviliza diariamente un promedio de 1.200.000 personas, de las cuales, el 53% son mujeres. Cuenta con 12 líneas, dos de ellas férreas que atraviesan la ciudad de sur a norte (línea A) y de oriente a occidente (línea B). A esto, se suman una línea de tranvía que recorre el centro oriente de la ciudad; 6 cables, ubicados en distintas comunas, y 3 líneas de buses, para un total de 76 estaciones.

Hoy, después de casi 29 años de funcionamiento, el área de influencia directa de la red Metro se extiende por seis municipios: Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta y La Estrella y rutas integradas a otros municipios cercanos.

Para destacar el trabajo del sistema Metro que promueve la inclusión e integración en el territorio, Cristina Ledesma, vocera del sistema Metro, señala que uno de los propósitos más importantes de este sistema es el de impulsar la cohesión social. “El propósito y razón de ser de la Cultura Metro es fomentar la integración de todos y todas las personas y sus territorios y de ahí se derivan todas las iniciativas estratégicas que dan lineamiento en distintas áreas, es decir, todo lo que sucede en el Metro de Medellín está transversalizado a través de campañas pedagógicas y de sensibilización, estableciendo una cultura que se fundamenta en el relacionamiento positivo en tres frentes: conmigo, con el otro y con el entorno y, esto incluye a la población migrante y retornada”, explica la funcionaria.

En esta línea de trabajo y, en articulación con el Proyecto Integra de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la empresa de transporte suma esfuerzos por generar espacios de participación y cohesión social de la población migrante y retornada en el territorio, siendo un agente integrador entre la cultura, la ciudad, su gente y los proyectos comunitarios.

“El Metro incluye a la población migrante y retornada en las Salas de Alfabetización Digital para generar, entre otras cosas, acciones que reduzcan las brechas de pobreza. También estamos atentos y atentas que las personas migrantes y retornadas hagan parte de la estrategia: ‘Amigos Metro’, que son unos semilleros infantiles y juveniles ubicados en distintas zonas de la ciudad que apoyan al sistema Metro de Medellín, en el ejercicio de una ciudadanía comprometida con valores de convivencia y respeto que inciden en los mensajes comunitarios y a su vez en fomentar la formación en el uso del sistema por parte de usuarios y usuarias que habitan en esas comunidades”, comparte Ledesma.

En este ejercicio de relacionamiento con la comunidad, el sistema Metro difunde información oportuna y veraz en carteleras y pantallas ubicadas en todas las estaciones del sistema Metro, con contenido dirigido a la población migrante, retornada y de acogida, es decir, los usuarios y usuarias día que se transportan en el sistema, reciben información acerca de la oferta de servicios gratuitos que ofrece el Centro Intégrate de Medellín. De esta manera, se establece un vínculo cercano no sólo con los usuarios y usuarias sino con los líderes y lideresas en los territorios, quienes ofrecen detalles de las realidades de sus comunidades y son un blindaje social que fortalece la cultura Metro.

Una agenda multicultural

Desde los componentes de equidad, diversidad e inclusión del sistema Metro, se impulsa la gestión social en dos grupos de interés: usuarios y comunidad. En este contexto, la agenda cultural del Metro apalanca espacios donde todos y todas, población migrante, retornada y de acogida exponen sus talentos a través del arte, comunicando mensajes positivos que refuerzan el sentido de pertenecía, e identidad de sus habitantes, contribuyendo así a crear un territorio de empatía.

Este es el caso de Aníbal Camejo, un fotógrafo venezolano, que tuvo la oportunidad de visibilizar su trabajo en el Museo del sistema Metro denominado: ‘Medellín, un Metro y sus escalas’. La exposición de Aníbal está compuesta por 18 imágenes, intervenidas digitalmente, que capturan la belleza del día a día de la red Metro: “Desde mi llegada a Medellín hubo muchas cosas que me llamaron la atención, primero el buen trato de su gente, su carisma y simpatía, me sentí como en familia. Como creador de imágenes, me dediqué a recopilar todo lo que me llamó la atención. Encontré en el Museo del Sistema Metro de Medellín todos los elementos que me han permitido visibilizar mi obra, porque, cuando todo se integra, ahí hay un orden”, cuenta el fotógrafo.

En este sentido, Ledesma explica que desarrollar acciones que promuevan la integración de la población migrante y retornada, y las comunidades de acogida, hace parte de la agenda multicultural del Metro. “Incluir a artistas migrantes venezolanos y retornados en el sistema es muy poderoso, a través de estas acciones buscamos que estas personas se sientan acogidas en nuestra ciudad”, indica.

Sin duda, las dinámicas incluyentes del entorno inciden en los comportamientos y conductas de todos y todas las personas, reconociendo su dignidad y reflejándose en la construcción de comunidades más saludables y, en el caso del sistema Metro, en el bienestar de sus viajeros.

Antioquia es el segundo departamento de Colombia con mayor número de personas migrantes provenientes de Venezuela. Según Migración Colombia, a corte de septiembre del 2024, en su Tablero Interactivo de Visualización de Datos de Migrantes Venezolanas(os) en Colombia (OM3), se registran 389.265 personas migrantes en el departamento y, en la ciudad de Medellín, 238. 157 personas migrantes.

El dato

Se estima que el Metro de Medellín ha movilizado más de 4.995 millones de pasajeros, según el portal oficial del Metro de Medellín, aplicando el principio de la Movilidad Sostenible, con energías limpias, siendo además un proyecto articulador entre las comunidades para el beneficio de estas como parte de la Cultura Metro y, a través de ese vínculo, promover la inclusión social.

Acerca del Centro Intégrate de Medellín:

Es un lugar seguro y confiable donde la población migrante, retornada, víctimas del conflicto armado, desplazados, colombianas y colombianos cuentan con un espacio incluyente donde pueden acceder a servicios y trámites gratuitos relacionados con: regularización, salud, educación, orientación psicosocial y jurídica, servicios diferenciales para la equidad de género, acceso a oportunidades de empleo, emprendimiento e inclusión financiera, cursos de formación y programas culturales.

Dirección: Centro Intégrate de Medellín: Calle 59 No. 45 – 53. Barrio Los Ángeles

Horario de atención: 8:30am. a 4:30pm.

Centro Intégrate de Medellín, un lugar seguro y confiable donde todos y todas pueden acceder a la oferta de servicios sin ningún costo.