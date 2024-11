Centro Intégrate de Cartagena se suma a la campaña #PonteLasGafas, para prevenir trata de personas

Este 26 y 27 de noviembre, la Alcaldía Mayor de Cartagena realiza la Cumbre Internacional: Cartagena de Indias, de frente contra la Trata de personas, encuentro que contará con la participación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Por Romina Palma, especial para Migravenezuela – Proyecto Integra de USAID

Con el objetivo de prevenir el delito de la Trata de Personas en la población migrante, retornada y la población colombiana, el Proyecto Integra de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), adelanta la campaña #PonteLasGafas, la cual se amplifica a través de la estrategia nacional de los Centros Intégrate y, con una línea de prevención de la Trata de Personas, a través de los “Brigadistas contra la trata”.

Para destacar el trabajo comprometido que se viene adelantando en el territorio, Claudia Carrasquilla, coordinadora del Centro Intégrate de Cartagena, señala que, a partir del lanzamiento de la Campaña #PonteLasGafas el pasado mes de julio, y “Pilas con la Trata” en el Distrito de Cartagena, los funcionarios y funcionarias de este Centro adelantan acciones estratégicas preventivas.

“Desde el Centro Intégrate de Cartagena trabajamos por impulsar esta campaña en el territorio, a través de articulaciones con los diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales, también llevamos este mensaje de prevención y atención a víctimas en planteles educativos, a los lideres y lideresas de las comunidades que han accedido a nuestra oferta servicios; aprovechamos los espacios de ferias extramurales para dar a conocer, a través de juegos lúdicos, puestas en escenas y charlas de sensibilización, el intercambio de experiencias con la población migrante, retornada y de acogida cómo proteger y asistir a las víctimas de trata de personas”, explica la coordinadora.

Entre las principales actividades que realizan los funcionarios y funcionarias del Centro Intégrate de Cartagena, como Brigadistas contra la Trata de Personas, están: la difusión de mensajes de prevención de este delito, así como la sensibilización en las comunidades, barrios y corregimientos a través de talleres y charlas informativas junto a la distribución de material de apoyo en los Intégrate Móvil.

En este sentido, Carrasquilla agrega que el desarrollo de acciones preventivas en Cartagena de Indias se logra gracias a la articulación de la cooperación internacional y la coordinación del programa de Trata de Personas de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito.

“Este trabajo compartido ha permitido al Centro Intégrate de Cartagena participar activamente en las diferentes mesas, comités, actividades y espacios para reforzar los conocimientos y reactivar las rutas de apoyo. Continuaremos trabajando con la voz a voz para llegar a más migrantes, colombianos retornados y comunidad de acogida y darles a conocer el contexto, las características y como prevenir este flagelo”, indica.

Todos somos brigadistas

Por su parte, Betty Pedraza Lozano, directora de la Corporación Espacios de Mujer hace un llamado a toda la población, para estar vigilantes. “La trata es muy invisible, no se puede denunciar, porque las redes de tratantes lo primero que te dicen es que no puedes denunciar la amenaza. Hay muchos factores que llevan a que, en Colombia, la vulnerabilidad sea tan alta. Es importante estar atentos al entorno más cercano que no genere confianza, ofertas engañosas de empleo y promesas de viajes, ya que los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación”, destaca.

Este 26 y 27 de noviembre, la Alcaldía Mayor de Cartagena realizará la Cumbre Internacional: Cartagena de Indias, de frente contra la Trata de personas. Este encuentro contará con la participación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otras agencias del sistema de Naciones Unidas y de cooperación. En esta Cumbre, se socializarán algunas de las acciones de la campaña nacional #PonteLasGafas y se resaltará su propósito de difundir mensajes preventivos dirigidos no sólo a las personas migrantes, retornadas, colombianos y colombianas, sino a la institucionalidad.

Y es que las cifras encienden las alarmas e invitan a la comunidad a trabajar para prevenir y erradicar este delito: entre 2015 y 2023, en Colombia, se presentaron 935 casos de trata externa, de los cuales 283, es decir el 30%, correspondían a víctimas provenientes de Venezuela. Para el año 2023, el Observatorio del Delito de Trata de Personas identificó 264 casos de trata de personas, 199 de ellos fueron referentes a víctimas de trata externa, de las cuales 132 eran colombianas (66%), 65 venezolanas (32%) y en 2 casos no se identificó su nacionalidad. Además, de las 264 víctimas, 208 eran mujeres (78%), 33 hombres (12.5%) y, en 23 casos, (8.7%), no se logró establecer el género.

Estrategia Nacional contra la Trata de Personas

La Ley 800 de 2003 relata que “a través de esta ley se aprueban la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000). Esta Ley incorpora en la legislación colombiana los instrumentos internacionales ratificados por Colombia”.

Asimismo, a través del decreto 1818 de 2020 “se adopta la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas para el periodo 2020 – 2024. Las estrategias son un ejercicio cuatrienal que desarrollan la política de Estado para contrarrestar este flagelo”. Su principal objetivo es garantizar la coordinación, articulación y sostenibilidad de acciones interinstitucionales para el abordaje de la lucha contra de la trata de personas en materia de prevención, asistencia y protección de las víctimas, así como la gestión y generación del conocimiento, la cooperación internacional, la judaización y sanción de este delito a nivel nacional, departamental y territorial.