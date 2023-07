La exreina venezolana que ahora lucha contra el acoso escolar

A través de sus plataformas digitales, Mamá real en tiempo real y #Losniñosserespetan, Veruzhka Ramírez, radicada en el sur de la Florida, defiende los derechos de los niños a una vida libre de violencia.

Por Letty Vásquez Bravo – Te lo Cuento News

“Desde hace siete años levanté las banderas en defensa de la diversidad, la empatía, la inclusión y sobre todo el respeto, porque ningún niño nace con maldad hasta que un adulto lo corrompe”.

Así, Veruzhka Ramírez, Miss Venezuela 1997 y primera finalista del Miss Universo 1998, explica las razones que dieron origen a su lucha y que la motivaron a crear su portal web mamarealentiemporeal.com.

Una historia que inició desde su infancia en Táriba, en el estado Táchira: “tuve una niñez bastante dura, complicada, porque no tuve una directriz de papá y de mamá que me dijeran cómo hacer las cosas, no tuve esa figura familiar, sino que me crié de casa en casa, hasta que llegué a casa de mi vecina, Luzmila Franco, Mamá Mila, que se convirtió en mi mejor maestra y yo creo que Dios no le da guerras a quien no pueda hacerle frente, pero en son de broma, a veces le digo, mira Papá Dios, búscate mejor a otra persona para que sea tu guerrera”.

Cuenta que siempre se sintió ‘bulleada‘, por “si era muy flaca, si era la niña pobretona, la campurusa, y esto por muchísimos años, solamente por ser de un origen humilde. Me tocó vivir el clasismo, el elitismo, y al querer como mamá, formar mi hogar, transmitir, compartir todo lo que estaba viviendo en mi proceso de madre y presentar a mi hija a través de las redes sociales y decir con ello que no solamente somos reinas de belleza o modelos, que también nos corre sangre por las venas. Entonces empezaron esos ataques y esos comentarios peyorativos en contra de mi hija Sofía, o sea, gente inescrupulosa que no sabe qué hacer con su vida, y yo dije, esta vez no”.

Esa decisión de dar un alto al acoso en contra de su hija Sofía, fue el parteaguas de su vida y su lucha. Decidió transformar toda esa negatividad en algo positivo y puso manos a la obra.

“Esta vez no voy a dejar que se repita la historia, porque yo ya soy una mujer echa y derecha, madura, que ha sabido cómo enfrentar todos esos obstáculos y toda esa adversidad, pero con mi hija no. Acá está su mamá para defenderla, para ayudarla a ser una niña de bien y para darla a respetar”, señaló con determinación la ex reina de belleza.

Ese es el origen del movimiento www.mamarealentiemporeal.com y #losniñosserespetan, que se encarga de publicar contenidos acerca del bullying, riesgos y consecuencias, pero además de abrir espacios a la reflexión, orientación y discusión a través de tertulias mensuales.

Confiesa que sus redes las maneja ella sola, pues no dispone de personal que la apoye, porque según dice, “las buenas causas son muy costosas, y cuesta mucho convencer a otros para creer y trabajar por ellas de manera voluntaria”.

Esto la ha llevado a aprender a editar sus videos, a escribir sus post, manejar su web, a conectarse en sus redes y atender las invitaciones que recibe. Con este esfuerzo propio, ha logrado conectar con 1 millón de seguidores, de Europa y África inclusive, y con un alcance de 4 millones de personas de todo el mundo.

La diversidad no es una amenaza

“No estamos en ninguna generación de cristal, estamos ante una generación hostil, carente de valores, carente de amor, de empatía, de cultura, porque no enseñamos a los niños a tener amor por la lectura. Estamos en una sociedad convulsa, donde los papás no se están preocupando de saber cuáles son las necesidades de sus hijos, qué es lo que están haciendo, una sociedad falta de respeto total, sin responsabilidad, ni disciplina, pero ¿Qué hacer ante ello?”, se pregunta esta activista defensora del derecho de los niños a vivir en un mundo más amable e inclusivo.

Y en respuesta, señala con énfasis que el bullying no es cosa de niños, “el bullying acaba con la vida de las personas, ya vamos por 200 mil víctimas con edades comprendidas entre 12 a 24 años de edad que mueren cada año como consecuencia del acoso”.

De acuerdo con cifras de la UNESCO, el acoso afecta más a aquellos alumnos que son considerados de alguna manera “diferentes”. Algunos datos provenientes de Europa y América del Norte muestran, por ejemplo, que los alumnos migrantes tienden a ser más vulnerables al acoso (33%) que sus compañeros nativos (26,3%). Los alumnos migrantes también tienden a ser más vulnerables al ciberacoso a través de mensajes (14,2%) que sus compañeros nativos (9,4%).

Hacer visible lo invisible

Veruzhka aspira que su voz traspase las paredes de la Casa Blanca y las Naciones Unidas, “seguiré peleando hasta lograr que en cada distrito escolar se impartan jornadas de rescate de valores y se instruya sobre los riesgos y consecuencias del acoso escolar, también para que se creen normativas que sancionen, tanto al acosador, como a sus padres, y capacitar a los docentes para que sepan actuar en situaciones de bullying”.

Además, hace un llamado a todos los influencers, artistas, comunicadores, padres y docentes a hacer causa común para hacer entender que la diversidad no es una amenaza y que es responsabilidad del adulto, educar con valores, responsabilidad y disciplina, “solo así podemos atacar la raíz del problema. El hecho de que una persona piense distinto a ti, o sea de otro país, no lo hace tu enemigo”, señala Veruzhka Ramírez, madre de Sofía, orientadora de padres, madres y docentes, una mamá con propósito y constructora de un mundo más feliz, empático, tolerante e inclusivo.