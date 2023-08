Se enamoró del vallenato en Colombia y ahora quiere conquistar EE.UU. con él

Alfredo Moisés González conoció el género cuando trabajaba en un restaurante y escuchó en la discoteca de al lado a una agrupación vallenata.

La música vallenata ha sido durante mucho tiempo un elemento inseparable de la cultura colombiana. Pero para Alfredo Moisés González Gallardo, un talentoso cantante venezolano, este género musical, se convirtió en su pasión y su boleto hacia el éxito.

En 2016 salió de su país para vivir una aventura que tendría tres paradas. La primera fue Ecuador, donde Alfredo incursionó como cantante en diversos géneros musicales y aunque le fue bien, su inquietud de seguir creciendo lo llevó a su segunda parada: Bucaramanga, Colombia, un lugar que marcó un punto de inflexión en su vida.

“Yo me enamoré del género vallenato en la ciudad de Bucaramanga, porque estaba trabajando en un restaurante y al lado estaba tocando una agrupación de vallenato en una discoteca, eso me pareció súper interesante, subí y pedí la oportunidad de cantar una canción de vallenato y quedé encantado”.

Su tercera parada fue en los Estados Unidos, país que considera es de grandes oportunidades. “Acá hay más chance de trabajar y esforzarte, en lugar de estar esperando en que alguien llegue a ayudarte. Aquí puedes pagar lo tuyo por ti y surgir”, enfatiza.

Aunque pese a todo eso que señala, todavía sigue siendo un tanto difícil dar a conocer su carrera musical, pues no tiene mucho tiempo, o de un lapso establecido para aplicarse bien y que le vaya excelente.

“Apenas me estoy dando a conocer en la ciudad de Miami y la verdad sí ha sido un poco rudo. Aunque en la temporada de invierno fue más complicado, ahora que ya llegó el verano, he obtenido una infinidad de llamadas para cantar en varios establecimientos”.

Alfredo Moisés no considera que sea difícil establecerse en la industria musical en EEUU o en algún otro. Apuesta por mantener la constancia. “Si no la tienes, no logras nada. Esa voluntad inquebrantable debe practicarse porque la música es música, sea en Europa o en la China, así que uno debe mantenerse constante porque introducirse en las compañías discográficas no es tan fácil”.

