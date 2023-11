Hace 11 años viajó a Canadá sin saber inglés; ahora es ciudadana de ese país

Maryori Lara estudió dos posgrados y creó un canal de YouTube de recetas y turismo culinario.

Por Sandra Flores – Periodista Te lo Cuento News

Maryori Lara ha hecho realidad sus sueños. Estrenó ciudadanía canadiense en junio de este 2023 y se siente orgullosa de sí misma por lo que ha logrado superarse lejos de Venezuela. Y es que no solo emprendió la aventura de la migración sin saber inglés, sino que tuvo que estudiar dos posgrados y, en el camino, creó en YouTube su canal de recetas y turismo culinario La Nanita Lara.

No niega que ha sido difícil y que hubo trances en que no pudo conservar el optimismo que la ha caracterizado a lo largo de su vida, pero, en retrospectiva, a unas semanas de cumplir once años en Toronto, aspira dedicar más tiempo a su canal de YouTube y a inspirar a otras personas a saber que pueden lograr lo que se propongan.

“El optimismo sí sirve”, establece con expresión alegre. “Cuando estaba en la ceremonia canadiense en la que recibí la ciudadanía no paré de llorar, porque recordé los momentos duros que pasé para venir a Canadá y mis primeros años aquí. Logré mi sueño, porque los sueños se hacen realidad si trabajas por ellos”, afirma.

Tan bien han fluido las cosas que ya está comprometida con otro venezolano. Planean casarse en un par de años, pues primero tienen que pensar bien la logística para que sus familiares y amigos, los que viven en Venezuela y los disgregados por el mundo, puedan acompañarlos en un evento tan especial.

La opción más retadora para migrar

A sus 41 años y lejos de su patria desde hace once, Maryori recuerda que la Venezuela de su infancia era un país con sus problemas, como cualquier otro, pero sin tanta inseguridad. La gente podía comer en un restaurante y caminar por la noche para llegar a su casa sin riesgos, o agarrar carretera para viajar a la playa o a otras ciudades porque había gasolina y las vías terrestres eran seguras y recibían mantenimiento.

Ella había terminado su carrera en Comunicación Social en 2009 y quería hacer un posgrado, pero a sus 30 años, no podía pensar estudiar porque resultaba muy costoso, y tampoco en independizarse por la difícil situación del país. Entonces, empezó a preguntarse qué pasaría cuando ella y su hermana tuvieran que ser apoyo de sus padres.

En esas circunstancias, la idea de migrar se fincó en su mente y sus opciones eran dos: España, donde no había barrera de idioma y tenía familiares; o Canadá, donde tendría que empezar por estudiar inglés para luego estudiar un posgrado más dos años y, por esa vía, tener un permiso de trabajo durante tres años.

Canadá era la opción más retadora y difícil, pero ante la problemática que planteaba la recesión en España, fue la decisión de Maryori.

Llegó a Toronto el día último de diciembre de 2012, en lo que fue su primer fin de año lejos de su familia. “Siempre he sido una persona muy optimista, pero ese día me pegó mucho sentimentalmente porque no me sentí tan dura y lloré bastante”, rememora.

Firme ante todos los desafíos

Sin embargo, la vida seguía y ella inició sus estudios de inglés que le tomaron un año. Después, realizó un primer programa de posgrado en Comunicación y Medios y más tarde otro en Publicidad y Manejo de Medios; este último tenía un beneficio de pasantía para recibir oportunidades en el mercado laboral y, en conjunto, los dos años de estudio le abrían la oportunidad de aplicar también para un permiso de trabajo.

“Estuve alrededor de cinco años ahorrando en dólares porque veía que la situación en Venezuela empeoraba, y llegué a tener cinco trabajos al mismo tiempo”, explica al ser cuestionada sobre cómo hizo para financiar su estancia y estudios. “Fue un riesgo porque tomé los ahorros de mi vida, pero no fue suficiente y al final mi papá me ayudó y me dio el último empujón”.

A la fecha, tiene ocho años trabajando en una agencia de publicidad y ostenta el puesto de asistente de inversiones en medios, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas.

El idioma ha sido un desafío difícil porque, al no ser hablante nativa, aún encuentra dificultades que le exigen recortar sus tiempos personales para dedicarlos al trabajo. Además, aunque admite que las empresas tienen tolerancia cero para las situaciones de racismo, en el ambiente laboral lo ha percibido, al igual que las distinciones de género.

“Es la parte racial, pero también que eres mujer de otro país y hablas otro idioma, y son tantas las barreras que tienes que saltar que te cansas y te estresas”, concede y complementa: “Ahora soy mánager de trece personas, de las cuales 12 son extranjeras, y mi enfoque desde el liderazgo es que ellos son buenos y que pueden lograrlo”.

La Nanita Lara, recetas y turismo culinario

Para Maryori, otra dificultad ha sido socializar, entablar relaciones, debido a las diferencias culturales y de idiosincrasia.

“Los canadienses son buenas personas, pero es muy difícil hacerte buen amigo de un canadiense y la mayoría de mis amigos aquí son venezolanos”, expone y añade: “En mi primer trabajo, no pude conectar con mis compañeros y fue hasta que me moví de cuenta que pude conectar, pero esos compañeros son de otros países”.

Su prometido y sus amigos venezolanos se convirtieron en refugio y familia para ella, pero durante el confinamiento a causa de la pandemia solo contó con la compañía de su prometido y YouTube, fue su principal fuente de entretenimiento.

“El concepto de La Nanita Lara, recetas y turismo culinario surgió de la pandemia porque estuvimos encerrados en la casa y yo empecé a inventar recetas con mi novio”, recuerda, “entonces pensé que podía hacer algo así como pasatiempo y decidí abrir un canal de YouTube y crear mi medio social para compartir recetas”.

Más tarde añadió el segmento de turismo culinario, pues la diversidad cultural de Toronto permite visitar restaurantes que ofrecen comida típica de diferentes países.

“Incluí esta parte porque vamos al restaurante, probamos los platillos y mostramos lo que hacen”, comenta. “El canal tenía buena receptividad, pero a medida que ascendía en el trabajo se me hizo cada vez más complicado y no me quedaba tiempo para mi pasatiempo, aunque estamos pensando en reactivarlo y lo haremos pronto”.

Ese es uno de sus objetivos pendientes por cumplir, pero también quiere ser inspiración para empoderar a otras migrantes y que logren alcanzar sus sueños en Canadá: “Para que, en un futuro, haya más diversidad y más mujeres en puestos de liderazgo, que quede en el pasado eso de que sean puros hombres blancos”.