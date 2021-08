ONG alerta sobre estafas a venezolanos para acceder al Estatuto de Protección

Según denunció Save the Children, estafadores cobran hasta 30 mil pesos a ciudadanos del vecino país a cambio de realizar el proceso de registro en el Estatuto Temporal de Protección.

A raíz de una denuncia de una ciudadana venezolana en Arauca, la organización Save the Children Colombia alertó que hay estafadores aprovechando el registro del Estatuto Temporal de Protección para cobrar y engañar a los beneficiarios del proceso de regularización.

La migrante aseguró a la ONG que un desconocido la llamó por teléfono y le estaba cobrando 30 mil pesos para registrarla en el Estatuto. "Yo no tenía ese dinero, me puse a sacar cuentas y era un gasto grande porque somos cinco personas en mi familia. Sospeché que era un estafador, le dije a mi esposo es mejor buscar a una institución que nos asesore, no vayan a jugar con los datos personales de uno", relató la extranjera a Save the Children.

Esta venezolana acudió a un Punto Visible de Migración Colombia, donde la asesoraron y le brindaron orientación para acceder a la medida de regularización de forma gratuita. Hacer el registro le llevó 40 minutos, incluso, fue citada varias veces citada para completar el registro de toda su carga familiar.

"Tengan cuidado, no caigan en las estafas por desespero. En una charla donde estuve comentaron que una señora que tiene un internet le colocó el mismo correo a 20 personas y el sistema de Migración Colombia anuló todos esos registros. Eso es estafa", advirtió la migrante.

La falta de internet en su casa y la dificultad con la tecnología fue lo que impulsó al venezolano Jorge Martínez a pagar 15 mil pesos a un tramitador para que lo registrara ante la página de Migración Colombia, en abril pasado. En ese momento, el ente migratorio no había desplegado los 106 Puntos Visibles de asesoría en todo el país.

El migrante dio la clave de su correo a un desconocido, quien le hizo todo el proceso sin que él estuviera presente. Además esa persona le respondió al azar las 88 preguntas de la encuesta de caracterización que define la condición socioeconómica de cada beneficiario, con información muy personal.

Martínez solo sabe que tiene la cita para el registro biométrico el 11 de septiembre. A escasos días del inicio de la segunda fase del Estatuto, se le presentó una dificultad: el tramitador de la sala de internet no le incluyó a sus dos niños de 10 y 6 años en el registro. Ahora no sabe cómo lo resolverá para no perder la medida que le permitirá tener estatus migratorio regular por diez años en Colombia.