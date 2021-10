Migrantes con estatus irregular denuncian barreras para matricular a sus hijos

Otro caso es el de Gabriela Arape, madre cabeza de hogar venezolana, quien vive en el municipio de Chía, Cundinamarca y llegó a Colombia desde el 2018. Su hijo de cuatro años no ha podido ingresar tampoco a ninguna institución,ya que no tiene Sisbén. “Desde que mi hijo tenía dos años he intentado ingresar en alguna institución o jardín. Yo tengo Sisbén, pero mi hijo no y no me lo han querido aceptar porque solo tiene la partida de nacimiento”, lamenta esta madre.

A Gabriela le ha tocado llevar a su hijo al trabajo, ya que no tiene donde dejarlo mientras labora.“Sé que no es un ambiente para un niño, y no quiero que le toque estar así de nuevo. En las instituciones yo les digo que es un niño y que ¿cómo es posible que le nieguen la educación?, pero aún así me dicen que no”.

Ana Karina García, presidenta de la Fundación Juntos Se Puede, explica que una de las razones por las que las instituciones educativas de Colombia no matriculan niños venezolanos en situación de irregularidad es por la falta de conocimiento sobre el tema. “La barrera principalmente es el desconocimiento del personal educativo, y eso es lo que hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Educación, por lo menos en Bogotá, para que se entienda que el derecho a la educación es primordial”, sostuvo.

La Fundación Juntos Se Puede ha atendido casos similares en otras ciudades del país, como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Soacha, donde además de tener problemas al acceso a la educación, también han encontrado todo tipo de casos relacionados con la educación, como la permanencia en los centros educativos. A la semana atienden más de 150 casos, exclusivos del tema educativo. “Uno de los factores que más afecta a las familias es porque viven muy lejos de los colegios, no tienen para los uniformes, o incluso, han pasado por casos de xenofobia”, dice Ana Karina García.

Según Gisella Serrano y Ana Karina García, los casos de dificultad de acceso a la educación para la población venezolana ya se han reducido principalmente en Bogotá, pero en zonas rurales aún persisten.

Además de concederles el derecho a la educación, los estudiantes venezolanos pueden acceder, dependiendo su condición socioeconómica, al transporte gratuito y al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Según el Ministerio de Educación Nacional, en Colombia a corte de octubre de 2020, estudian 363.126 alumnos venezolanos en instituciones educativas en el país, los cuales están matriculados en los 32 departamentos y en 1.056 de los 1.104 municipios que hay en Colombia. La mayoría de ellos, un 82% viven en zonas urbanas y un 18% viven en áreas de ruralidad.