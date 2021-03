Estatuto de Protección a Migrantes: publican la resolución para comentarios

Respecto a la segunda etapa, correspondiente a la solicitud del Permiso por Protección Temporal (PPT), la resolución de Migración Colombia plantea una serie de requisitos. Entre ellos se encuentra estar incluido en los plazos establecidos en el RUMV, no tener antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos o judiciales en curso en Colombia o en el exterior; no tener en curso investigaciones administrativas migratorias; no haber sido reconocido como refugiado o haber obtenido asilo en otro país; no tener una solicitud vigente de protección internacional en otro país, entre otros.

En relación con los solicitantes de reconocimiento de la condición de Refugiado, la resolución establece que estos migrantes “podrán, sin afectar su condición de solicitantes, ni su procedimiento de refugio, aplicar para el Permiso por Protección Temporal (PPT)”. Sin embargo, advierte que de ser autorizado el PPT y para evitar la concurrencia de permisos tendrán la opción de escoger si desean continuar con el trámite de su solicitud de refugio o si, en su lugar, optan por el PPT.

Además, la autoridad migratoria es enfática en que el cumplimiento de estos requisitos no es garantía del otorgamiento del PPT, ya que este depende del juicio discrecional de Migración Colombia.

El PPT será un documento de identificación expedido sin costo alguno, que permitirá la regularización migratoria y el acceso de la población migrante venezolana a servicios de salud, educación, sector financiero y trámites como la licencia de conducción, la convalidación de títulos, entre otros.