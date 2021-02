“Los migrantes vamos a hacer crecer a Colombia”: Toni Vitola

Atacar la desinformación en torno al Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos es uno de los objetivos de la Colonia Venezolana en Colombia. Toni Vitola, su vicepresidente, y además de unas de las voces más representativas de la comunidad migrante en el país, expresó que ya comenzaron una campaña de comunicación para orientar a los ciudadanos sobre las ventajas de la regularización de la población venezolana en el territorio nacional.

“Trabajaremos de la mano con el gobierno para poder socializar esta información a la población y atacar la desinformación. Ya creamos una campaña para poder bajar la información y asesorarlos con respecto a los tiempos, requisitos y a las características del estatuto”, indicó Vitola.

Para este joven dirigente es importante que se conozcan las ventajas que trae la regularización de migrantes, ya que la medida les permitirá integrarse al sistema colombiano.

“Esta medida presenta una relación ganar-ganar. No solo se va a beneficiar la población venezolana, sino también Colombia pues tendrá una migración ordenada que asumirá deberes como pagar seguridad social, tributar y crear emprendimientos”, expresó Vitola, agregando que han identificado cientos de casos en que los migrantes quieren crear empresas pero se encuentran con barreras al no tener documentos o no poder acceder al sistema financiero. Con esta oportunidad, asegura, ese emprendimiento se traducirá en un bien económico para el país, que de paso, generará empleo.