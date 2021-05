“Les informo que hoy nació Matteo”

Dice que siempre es lo mismo. Cuando su apariencia no revela su condición transgénero, sí lo hace su documento. “Ruego que no me lo pidan. El riesgo de violencia se aumenta cuando me toca mostrarlo. Aunque yo me presento como hombre, ahí dice que soy mujer”. En efecto, en Venezuela, Matteo nunca fue reconocido legalmente como hombre, por lo que en su pasaporte aparece un nombre femenino.



Según un informe de la ONG Caribe Afirmativo, de enero a noviembre de 2020 ocurrieron en Colombia al menos medio centenar de casos de violencia a personas migrantes y refugiadas venezolanas LGBT. Este informe da cuenta de agresiones, golpes, violaciones e incluso asesinatos, una situación que, según Wilson Castañeda, director de esa organización, puede ser contrarrestada en cierta medida con el Estatuto.

“La población migrante transgénero se enfrenta básicamente a tres obstáculos: el primero es la doble discriminación, por nacionalidad y por orientación sexual. El segundo, el alto porcentaje de personas LGBT que padecen VIH y no consiguen acceder al sistema de salud en Colombia. Y el tercero, en el que el Estatuto juega un papel fundamental, tiene que ver con la regularización”, dice. En efecto, hasta antes del Estatuto, los hombres y mujeres transgénero que querían acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP) —que ya no se expedirá más— debían demostrar su condición con el pasaporte, que en Venezuela tiene que coincidir con la condición sexual de nacimiento y no necesariamente con la identidad de género.

“Venezuela no tiene una ley de identidad de género, no cuenta con mecanismos de protección a la población LGBT, principalmente trans. Lo del Estatuto es de suma importancia, es histórico y de total reconocimiento”, asegura Luis Meneses, presidente de Fuvadis, una organización civil que atiende a la población migrante venezolana y colombiana retornada.



“Esa ha sido mi lucha de toda la vida. Yo siempre he sabido que no soy mujer. En Venezuela se lo ocultaba a mi familia y se lo ocultaba a la sociedad. Dentro de la crianza y dentro de las creencias de mis padres, eso no está bien”, relata Matteo. Y aunque en Colombia se acostumbró a las amenazas, sobre todo de forma anónima por redes sociales, está seguro de que los tiempos en que debía esconder su identidad ya están empezando a pasar.