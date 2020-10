Habrá nueva jornada de regularización de estatus migratorio

Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores realizarán una nueva jornada para que migrantes venezolanos que hayan ingresado al país hasta el 31 de agosto con su pasaporte sellado puedan obtener el Permiso Especial de Permanencia (PEP). La jornada será desde el 15 de octubre hasta el 15 de febrero de 2021.

El decreto fue publicado en la página web de Migración Colombia este martes 7 de octubre. Según el anuncio, los extranjeros venezolanos que ingresaron antes del cierre de la frontera y hayan estampado su pasaporte en los pasos fronterizos tendrán oportunidad de acceder al documento.

Esta es la sexta expedición del Permiso Especial de Permanencia (PEP), que fue lanzado en julio de 2017 por el entonces presidente Juan Manuel Santos buscando darle regularidad a miles de venezolanos que ingresaron a Colombia. En febrero 2018 se abrió un nuevo ciclo del PEP, y a finales de ese año fue habilitado de nuevo el proceso luego de realizar el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (Ramv), que les permitió tramitar el permiso a personas con estatus irregular.

Posteriormente, a finales de 2019, se habilitó de nuevo la jornada en una quinta etapa. También para 2019 se permitió la renovación de los PEP emitidos en 2017 y a principios de este 2020, los que fueron inscritos en 2018. También este año se ha permitido la renovación del PEP Ramv.

El permiso permite al portador acceder a servicios de salud, permiso de trabajo y posibilidad de tener vida financiera en el país en un período de dos años prorrogable. Vale destacar que el permiso no suma tiempo para la obtención de la residencia permanente en Colombia.

Los requisitos para realizar el trámite son los siguientes: Haber entrado a Colombia de manera regular sellando pasaporte hasta el día 31 de agosto del 2020. El registro debe hacerse en la página web www.migracióncolombia.gov.co a partir del 15 de octubre de 2020.



-No tener un PEP, PEP-RAMV vigente, cancelado o vencido.

-No tener PEPFF.

-No tener orden de expulsión del país.

-No tener antecedentes penales.

Es importante señalar que no importa si el pasaporte o prórroga está vencido o a punto de vencer, las multas quedan exoneradas. Igualmente si la estadía está vencida, puede tramitar PEP, siempre y cuando haya sellado pasaporte hasta el 31 de agosto de 2020.