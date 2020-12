Hoy, a la 1 de la tarde, el líder de la oposición venezolana Leopoldo López ofreció una rueda de prensa en la que enfatizó el apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guiadó, e hizo un llamado al mundo para ayudar a la liberación de Venezuela.

López reveló nuevas denuncias contra Nicolás Maduro e insistió que las elecciones fueron fraudulentas. "La dictadura de Maduro decía si no votas por mí, te mueres", denunció. Alertó que desde el régimen han sido asesinadas 9.000 personas.

"Aliviarle la presión a la dictadura es alejarnos de la libertad", dijo López reclamando la ayuda de la comunidad internacional. "Nicolás Maduro es un criminal", agregó.

Sobre las pasadas Elecciones Parlamentarias en Venezuela del 6 de diciembre, López denunció las presiones a la población por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. “El eslogan de campaña de Maduro era: Si no votas, no comes, es decir, si no votas, te mato”, resaltó Leopoldo.