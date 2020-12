La cuota venezolana en medio de la barbarie

En lo que va de año, la Defensoría del Pueblo ha emitido 30 alertas tempranas en 23 de los 32 departamentos del país. El 1 de diciembre, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, informó que en plena pandemia, tanto el ELN como las disidencias de las Farc y las AUC continuaron reclutando menores de edad para incluirlos en sus filas. “Las disidencias de las Farc han continuado Econ el reclutamiento forzado de menores, aún durante los estos siete meses de pandemia, por parte de las disidencias de las Farc, con un 63 por ciento de los casos,. También así como el crimen organizado, las autodefensas desmovilizadas, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia continúan con esa práctica ilegal que todos rechazamos”, dijo Camargo Assis.

Según la dinámica de la frontera de Colombia con Ecuador, por la zona de Ipiales pueden transitar al día hasta 120 niños y adolescentes venezolanos no acompañados.

La investigadora Castellanos explica que el reclutamiento de menores no solo consiste en que se lleven al niño, le pongan un uniforme y le den un arma para entrenarlo en un campamento. Existe otra modalidad en la que los menores son utilizados para tareas específicas, que se dan de manera esporádica y que están asociados por ejemplo a tráfico de armas o de drogas, para luego vincularlos a la organización criminal.

En las zonas urbanas de ciudades como Buenaventura, Cali, Medellín, Bogotá, Soacha, el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la COALICO detectó un tipo de reclutamiento diferente de los grupos aparentemente desmovilizados. Los niños no se separan de sus familias, no salen de su casa ni dejan de ir a la escuela, sin embargo, toda su vida es controlada por estas organizaciones. Ellos determinan qué hacen y qué no, los ascienden en la jerarquía de mando cuando los menores logran tareas particulares, los premian con armas, celulares o les dan una moto para que hagan actividades más álgidas.

Esta gama de riesgos se agudiza cuando un niño o adolescente camina solo por las zonas de fronteras. Cuando no conocen las dinámicas del conflicto armado colombiano, esta población es más vulnerable al engaño y a la persuasión.