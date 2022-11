Genny Lara, la venezolana que retrata la valentía de las mujeres en Colombia

Al igual que 2,4 millones de venezolanos, Genny Lara emigró y llegó a Colombia buscando mejor calidad de vida y una oportunidad de trabajo. En el 2018 se radicó en Cauca con una propuesta comunicacional que vinculaba un enfoque de salud y de género.

Luego en Cali se encontró con gestores que ella había ayudado en Caracas con el proyecto cultural "La siembra del cuatro", y se convirtieron en sus redes de apoyo para comenzar a trabajar como asistente de análisis de contenido documental durante un año. En paralelo, Lara Socorro no abandonó su proyecto comunicacional, y se lanzó a hacer registros fotográficos por varios territorios de Colombia, se sumergió y empezó a ententer el conflicto armado, las violencias de género de las mujeres.

Desde la Casa de Justicia de Aguablanca, en la ciudad de Cali, Genny relata al Proyecto Migración Venezuela que con su muestra Mujeres Pazífico está aportando a la patria que la recibió como migrante venezolana. "Me robaron la cámara y la computadora, a veces no tenía dinero para imprimir las fotógrafías, pero yo seguí adelante con mi proyecto. No hay excusas cuando se quieren cumplir sueños", dice con convicción.

Su propuesta fotoperiodística fue inspirada en la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, un ícono de la lucha feminista latinoamericana.

Cuando Genny pudo imprimir en alta resolución 15 fotografías armó la muestra para dar a conocer su proyecto en Valle del Cauca. Así, en la terminal Andrés Sanín, de Cali, exhibió las fotos el 8 marzo de 2019, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Para transversalizar la paz en los territorios, mostrar a estas mujeres como ejemplo en sus propias comunidades se decidió por el nombre Mujeres Pazífico.

De este modo comenzó con la muestra itinerante. Les hacía homenaje a las mujeres retratadas en sus propios espacios, imprimía doble las fotografías y se las obsequiaba. La gente las veía y se sentían orgullosas.

Una anécdota conmovedora toca las fibras de Genny. Recuerda que se encontraba en una galería tomando fotos y haciendo una entrevista a una mujer, cuando la mandó a llamar la adulta mayor Blanca Esmida Baos, quien le pidió que por favor contara su historia como yerbatera y campesina, ella quería que Colombia supiera que trabajaba desde los cinco años, y que en ese momento estaba muy triste porque se le había muerto un hijo.

Cuando bajó el pico de la pandemia, el año pasado, la migrante venezolana volvió a los escenarios públicos con su muestra fotoperiodística, y para su sorpresa, cuando trató de ubicar a Blanca Esmida Baos, la señora había muerto. Su cuerpo ya no está pero la gente conocerá su historia de vida a través de la entrevista y el retrato que le hizo Genny Lara Socorro.