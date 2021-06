“Urge abrir las oficinas consulares en frontera: son 10 millones los afectados”

La académica asegura que se ha tenido buena comunicación y apoyo a esas iniciativas locales, que son las que están promoviendo que se reabra la frontera por tres puentes entre Norte de Santander, pero hasta el momento no se ha concretado.

Ramírez advierte que es decisivo recuperar la posibilidad de que los flujos migratorios se organicen, que esta gran cantidad de migrantes venezolanos y retornados colombianos con familias binacionales puedan pasar por esos pasos legales de forma controlada y segura.

"Con no abrir las oficinas consulares no le hace daño a Duque o a Maduro, allí se les hace daño a las poblaciones de cada país que comparten tantos flujos transfronterizos. No regularlos resulta mutuamente dañino", dice la analista, quien está convencida de una urgente aproximación entre Colombia y Venezuela, sin depender de las opciones políticas de cada gobierno.