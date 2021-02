¿Es oportuno abrir las fronteras con Venezuela?

Una reflexión bastante crítica puso sobre la mesa Óscar Calderón, director del Servicio de Jesuitas de Refugiados, ya que a su juicio resultó totalmente ineficiente el cierre de los pasos formales, ocasionando gran vulnerabilidad a los venezolanos y colombianos retornados que se exponen a cruzar por las trochas.

Calderón enumera riesgos especialmente vinculados con redes de trata de personas, tráfico de personas, violencia armada, reclutamiento de menores, desapariciones forzadas y de asesinatos, que el Servicio Jesuita de Refugiados ha visto y documentado en los pasos irregulares. Aparte de estos peligros para la población migrante, también advierte que la clausura fronteriza ha implicado la ruptura de las dinámicas de integración alrededor de las propias comunidades en ejercicios como la pesca, por ejemplo, en el el río Arauca.

Todo este contexto lleva a Calderón a exhortar a las autoridades, tanto de Venezuela como de Colombia, a que creen y mantengan corredores humanitarios que permitan prevenir y proteger a la población refugiada y migrante en tránsito. “La pandemia no puede convertirse en una excusa para seguir endureciendo las medidas de frontera, para seguir implementando medidas de deportación, como en otros países de la región”, reprocha Calderón, quien asegura que no hay un nexo causal tan evidente para asegurar que el cierre de fronteras pueda garantizar mayor protección frente al virus de la covid-19, sobre todo cuando la movilidad de personas no se ha detenido y se mantiene una migración pendular alta entre ambos países.