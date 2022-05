El sábado 28 de mayo vence el plazo para que migrantes se inscriban en el RUMV

Los migrantes que no adelanten el trámite perderán la oportunidad de acceso a los beneficios contemplados en el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV). Acá les explicamos cómo hacerlo, qué documentos requieren y cuáles no son válidos.

Tras la confirmación de Migración Colombia de no prorrogar la fecha de finalización del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) este sábado 28 de mayo, solo restan dos días para que esta población realice el trámite para expedir el Permiso por Protección Temporal (PPT), documento que quede regularizado por un periodo de 10 años.

Recuerde que si usted es migrante y no se inscribe en el RUMV no podrá tener acceso a las ventajas contempladas en el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV), entre ellos, por ejemplo, la posibilidad de contar con servicios de salud, educación, empleo, y emprendimiento.

Tenga en cuenta, también que si no está inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) las autoridades colombianas podrán adelantar en medidas administrativas y sancionatorias.

En ese sentido, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, la entidad a cargo del proceso, fue enfático en señalar que no habrá excepciones; es decir, quien se inscribió sigue el proceso hasta obtener el Permiso por Protección Temporal (PPT), y quien no lo hizo no tendrá posibilidad de hacerlo en el futuro.