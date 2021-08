El vallenato, un ritmo que une a colombianos y venezolanos

Este domingo 8 de agosto, en el marco del Festival Francisco el Hombre, se transmitirá el conversatorio ‘Así Suena la Integración’, organizado también por la campaña Somos Panas Colombia. El encuentro será moderado por el reconocido periodista Juan Gossaín y contará con la participación de la cantante cordobesa Adriana Lucía, además del escritor y académico guajiro Abel Medina Sierra.

El tema central de este espacio será el poder integrador del vallenato. En la transmisión, que será a las 4:00 de la tarde por Telecaribe y en las redes sociales de @SomosPanasColombia, hablarán sobre cómo este género musical ha creado un puente entre dos países que comparten historia y sabor.

"En estos tiempos donde todos vivimos a las carreras, donde no hay tiempo para nada, es importante no olvidarse que, así como el vestido, la comida, las cosas primarias tienen un espacio, también las cosas del alma deben tener un espacio, por eso no se pueden perder este conversatorio maravilloso de unión, de integración del corazón y del alma”, dice la cantautora Adriana Lucía.

Para escuchar a Eidan, conocer más de su historia y votar por su dúo en el Festival, usted podrá visitar esta página web del Festival Francisco el Hombre.