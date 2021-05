¿El Estatuto de Protección facilita la convalidación de títulos para migrantes?

Agilidad en la expedición de tarjetas profesionales

Sumados al costo y prolongados tiempos de espera en las respuestas de solicitud para la convalidación de títulos, en el caso de profesiones como derecho, medicina, odontología, ingeniería, entre otras, los migrantes tienen que enfrentarse a un obstáculo extra: los requerimientos de las colegiaturas profesionales para la obtención de tarjetas profesionales que les permitan ejercer formalmente.

“Durante los últimos cuatro años, los Colegios Profesionales se negaron, en mi opinión, injustificadamente, a hacer los registros y expedir tarjetas profesionales a los migrantes venezolanos que tenían PEP, alegando que este documento no era válido para ese trámite. Los Colegios profesionales solamente aceptaban cédulas de extranjería, es decir, obligaban a los migrantes a tramitar visas que resultan más costosas y complejas de obtener, a pesar de que el PEP era un documento perfectamente válido", explica Carvajal.

Ejemplo de esa situación es Dayana Chinchilla, una odontóloga venezolana que llegó a Colombia en el 2018. Tras esperar por cerca de un año una respuesta del Ministerio de Educación para la convalidación de su título, hoy sigue sin poder ejercer su profesión debido a que no cuenta con una cédula como se lo exige el Colegio Colombiano de Odontólogos para tramitar la tarjeta profesional.

"Para mí ha sido bastante difícil. Nada más sacar los papeles apostillados en Venezuela ya es una odisea. Uno hace todo el esfuerzo con la idea de poder ejercer su profesión acá y no quedarse haciendo otra cosa, pero una vez que uno llega acá, consigue el dinero, espera, por fin obtiene la convalidación y luego... no puedes ejercer porque no tienes una cédula, eso es bastante frustrante. Quedas totalmente a la deriva, en la incertidumbre", cuenta Chinchilla quien, ante la ausencia de alternativas, optó por tramitar una visa de trabajo con la expectativa de acelerar el trámite.

El de las tarjetas profesionales sí puede ser una barrera que se resuelva con el Estatuto de Protección pues los colegios de profesionales que las expiden no tendrán argumentos para no aceptar este documento. La resolución para la implementación del ETPV de forma explícita valida el PPT para dicho trámite y, con esto, zanja la duda de las colegiaturas profesionales sobre la documentación exigida para la expedición de tarjetas para abogados, médicos, contadores, odontólogos, biólogos y demás profesiones que así lo requieren.