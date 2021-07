El actor venezolano que se la jugó toda en Master Chef Celebrity

Ernesto Calzadilla ha desarrollado su carrera artística durante doce años en Bogotá. Su más reciente aparición fue en el programa MásterChef Celebrity, donde esta vez conquistó el corazón de sus fanáticas a través de la cocina.



De los 46 años que tiene el venezolano Ernesto Calzadilla, más de la mitad han sido dedicados al mundo artístico. Su talento lo ha llevado a vivir en lugares como Singapur, Hong Kong, Filipinas, España, México, Argentina y, desde hace 12 años, Colombia.

Aunque estudió la carrera de Biología Marina de la Universidad de Oriente —en la isla de Margarita (Venezuela)— fue el modelaje la llave que le abrió las puertas al mundo del entretenimiento hasta consolidar su carrera como actor, animador y más recientemente también como cocinero, tras participar en el reality show televisado MasterChef Celebrity, de RCN.

“El estar en una cocina ya significa una gran lección de vida para cualquier persona. Pero estar en la cocina más importante del mundo es un viaje emotivo y transformador lleno de amor”, confiesa Calzadilla, quien también ha participado en programas como 'My name is' y la telenovela 'La Macarena no tiene remedio'.

Todo comenzó en 1999 cuando luego de obtener el título de Míster Venezuela (el máximo concurso de belleza masculina en su país), Calzadilla, con 23 años, viajó a Filipinas para participar en un certamen de belleza considerado el más prestigioso de su tipo en el mundo: el Manhunt International. Fue en aquella sexta edición donde se alzó como ganador y hoy, veintidós años después, es el único venezolano que ha logrado tal conquista.

Luego del concurso se convirtió en uno de los presentadores favoritos del canal E! Entertainment Television y, desde entonces, su carrera artística no se ha detenido. Fue su personaje de Aguirre en la producción de Teleset, 'Amor en custodia', el que lo dio a conocer en la pantalla chica colombiana como uno de los nuevos galanes de telenovelas.

“Con Colombia fue amor a primera vista. Es una tierra hermosa de gente cálida que me abrió su corazón y me brindó la confianza de protagonizar, junto a la diosa de la actuación Alejandra Borrero y un elenco de primera categoría. Colombia es uno de los centros de producción audiovisual de primera categoría en Latinoamérica y aquí he desarrollado mi carrera hace más de 12 años”, señala con gratitud el venezolano que en los últimos meses ha "cultivado" sus dones gastronómicos.