La benévola historia tras las quemaduras de una 'top model'

Renacimiento

La vida le ha enseñado a María Luisa Flores que los planes a veces se caen como un castillo de naipes. Cuando se deja llevar por la intuición las cosas le fluyen y la llevan por caminos de aprendizaje. Quemarse en ese accidente en Caracas terminó cambiándola internamente, la hizo desear con mucha fuerza la idea de querer ayudar a otras personas.

Las cicatrices que lleva en su cuello y brazo son para María Luisa Flores un recordatorio constante de que debe agradecer por todo lo que tiene, que la salud es lo más valioso. La ayudó a ser más compasiva, a ponerse en los zapatos y en la piel del otro. Al principio lloró mucho porque no era capaz de aceptarse. Se veía en el espejo y no reconocía su cuerpo, con el tiempo aprendió a honrar esas cicatrices como las maestras de su vida: sabe que la hacen única y que son bellas de una extraña manera.

Con esas huellas, su vida se llenó de cambios. Ahora tiene la satisfacción de ayudar a los pacientes con quemaduras con el apoyo de dos amigas extraordinarias: Jennifer y Adriana, y otros seres maravillosos que se han cruzado en el camino de la Fundación Inti.

"Si alguna vez pensaste que esas situaciones o heridas que te hicieron sentir tanto dolor o confusión debían ser borradas, debes saber que son esas mismas experiencias y marcas son las que hacen que hoy seas única e irremplazable. Y hablar de ellas solo liberará a aquellas personas que a través de tu voz necesitan sanar... Gracias a todas mis cicatrices y a las personas que me han permitido sanarlas y amarlas", reflexiona la también amante de la comida mediterránea, que ya abrió en Bogotá el segundo restaurante Malú con una nómina de casi 40 empleados.

Cuando vivió en Italia y Francia, María Luisa ahorraba para darse el gusto de probar platos en restaurantes con estrellas Michelín. Aprendió a cocinar y a amar este oficio a través de su madre, a quien considera la mejor cocinera del mundo. Trabajar como chef en su propio restaurante le quitó todos los traumas que tenía con el fuego.

Malú es una trotamundos. De Caracas saltó a vivir a Japón, París, México y Alemania. Habla inglés, italiano y entiende el portugués. Hace 20 años, cuando los venezolanos no pensaban en migrar por la crisis, ella era feliz surcando continentes. A Colombia vino muchas veces y cuando pensó que no volvería, de nuevo este país la atrajo con oportunidades laborales.

"Aquí hice los mejores amigos, comencé cosas muy importantes, la @fundacioninti y @malurestaurante, dos proyectos que hoy me permiten regresar a Colombia mucho de lo que he recibido en estas tierras", afirma la actriz, recordada por su personaje "Paola", en la telenovela Dueños del Paraíso, de la cadena Telemundo.

A pesar de que tuvo la fortuna de radicarse en Bogotá, cuando no había iniciado la crisis migratoria, ella se considera igual una migrante venezolana. "La sensación de desarraigo es tremenda. Me duele porque ya no puedo volver a Venezuela", dice la actriz que cuenta en su hoja de vida 13 telenovelas y dos películas.

Para Malú, la fundación que creó es un ejemplo de que tanto colombianos como venezolanos pueden lograr grandes cosas sin importar la nacionalidad. Colombia es un país al que ama profundamente, y al que siempre quiso volver porque lo considera su hogar. En Bogotá renació como el áve fenix, descubrió a los mejores amigos y se preparó para ser Inti (Sol en lengua quechua) y regalárselo a los sobrevivientes de quemaduras.