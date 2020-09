¿Cuáles son los desafíos del nuevo gerente de fronteras?

La designación del geógrafo Lucas Gómez como nuevo Gerente de Fronteras, hecha por el presidente Duque hace unos días y tras casi mes y medio de la renuncia de Felipe Muñoz a ese cargo, generó grandes expectativas en cuanto a integración y atención de la crisis migratoria de venezolanos en el país.



El nuevo gerente no la tiene fácil. La regularización de la población migrante sigue siendo el principal obstáculo en los procesos de integración y acceso a derechos esenciales como la salud y la educación de la población migrante. En este punto, la Gerencia de Fronteras deberá concentrar grandes esfuerzos, generar espacios de discusión y articulación entre los actores sociales de migración.

Precisamente, esa sinergia con buenos resultados entre las entidades del Gobierno nacional, autoridades locales, la academia, organismos de cooperación internacional, asociaciones de migrantes y ONG es lo que espera Ana Karina García, presidenta de la Fundación Juntos Se Puede, quien considera que el Estado colombiano deber ver a los migrantes con capacidades para aportar y no desde la visión de minusvalía frente al sistema.

"El nuevo gerente de fronteras tiene que abocarse a que las políticas no solo queden en papel sino que se ejecuten en los colegios, centros de salud, en los territorios donde hay mayores brechas de integración de la población migrante", recomienda la abogada y migrante venezolana, radicada en Bogotá.

En relación con la regularización de los migrantes, García critica que el Permiso Especial de Permanencia (PEP) se ha emitido de forma itinerante, algunos bancos no lo reconocen, lo que dificulta la integración financiera de esta población. En este sentido, sugiere que se generen políticas para adoptar el PEP como un documento válido dentro del sistema colombiano, o que a los migrantes regulares se les otorgue una cédula que les permita acceder a todos sus derechos, como cualquier ciudadano colombiano.



Otro de los retos que tiene la Gerencia de Fronteras y al que hay que colocarle la lupa, según la activista de la Fundación Juntos Se Puede, es el tema del acceso a la educación de los niños migrantes. "En muchos colegios de Bogotá les dicen a los migrantes venezolanos que si no tienen estatus regular para afiliarse a una EPS sus niños no pueden estudiar. No es que el padre no quiera regularizarse sino que no tiene la vía formal para hacerlo", denunció García.