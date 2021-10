¿Cómo está Colombia en políticas públicas con enfoque de niñez migrante?

En este sentido, el Estatuto de Protección para Migrantes que ha implementado Colombia confiere a los menores acceso al Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV). A diferencia de la población adulta, los niños pueden obtener este registro durante todo el tiempo que la norma esté vigente, que por el momento, sería hasta mayo de 2031. En adición, los menores que no cuenten con elementos de identificación no serán excluidos del estatuto, medida que permitiría la participación de una mayor población infantil en la regularización, una consideración, al igual que la anterior, con la que solo gozan los infantes.

Para la profesora Pelacani, estas medidas son importantes porque la norma mostraría que tener un enfoque de niñez significa “establecer medidas concretas que establezcan excepciones a requisitos que se establecen para otras poblaciones que no tienen esas características o necesidades y que por ejemplo, se distinguen a medidas como el Permiso Especial de Permanencia que no preveía ninguna excepción para los menores de edad, y que los obligaba a cumplir las mismas condiciones a las cuales tenían que cumplir la población adulta para acceder al permiso”.

Sin embargo, acota que, aunque el estatuto representa un avance en materia infantil para el país, también el país se queda corto a la hora de expandir al resto de políticas el enfoque de niñez, ya que solamente estos puntos de la norma son los que cuentan con esta dirección o protección a los menores, explica entre otros aspectos, que por ejemplo la política de visas no presenta ninguna excepción especial para la población infantil, y en ese sentido aquellos que no se ajusten al Estatuto tendrán que pasar con el régimen normal migratorio, el cual no contaría con medidas especiales para los infantes.

Entre tanto, el abogado Nicolás Forero, quien es consultor de Unicef, y miembro del equipo de niñez migrante del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (Icbf), explicó que, desde su experiencia, hay tres elementos que deben estar presentes en una política pública migratoria. Un primer aspecto sería la creación de un marco normativo que especifique los tratos o excepciones que deberán tener para los menores, entre otros, para los niños y adolescentes migrantes no acompañados, que según Forero, este sería uno de los principales retos que los Estados deben adquirir para que proporcionen normas vinculantes y claras que protejan a la niñez.