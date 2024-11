Colombia seguirá dando nacionalidad a hijos de venezolanos hasta el 2023

La Registraduría amplió el plazo para reconocer como colombianos a los menores de padres venezolanos nacidos entre el 2015 y el 2023, y de esta manera evitar su apatridia.

La Registraduría Nacional modificó la Resolución 8470 del 5 de agosto de 2019, que estaba vigente hasta este 20 de agosto de 2021, y prorrogó su vigencia por dos años más, para no poner en riesgo de apatridia a los hijos de padres venezolanos nacidos en territorio colombiano.

El texto señala que considerando las múltiples barreras que tienen los padres venezolanos para registrar a sus niños nacidos en Colombia, es indispensable que el Gobierno colombiano prolongue las medidas que permitan seguir garantizando el derecho a la nacionalidad, y con ello el goce de los derechos fundamentales que se derivan a los niños y niñas que nazcan a partir del 21 de agosto de 2021.

La resolución acota que el funcionario registral deberá verificar la nacionalidad venezolana de los padres con alguno de los siguientes documentos: cédula venezolana vigente o vencida, pasaporte expedido en Venezuela vigente o vencido, cédula de extranjería vigente o vencida, Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente o vencido, y Permiso por Protección Temporal (PPT).

Las disposiciones contenidas en la Resolución 8470 del 5 de agosto de 2019 continuarán vigentes y serán prorrogadas a partir del 21 de agosto de 2021, por el término de dos años.

En reacción a esta medida, Lucía Ramírez, coordinadora de investigaciones sobre migración en Dejusticia, dijo al Proyecto Migración Venezuela que es importante que el Gobierno haya reconocido que las condiciones para el acceso a la nacionalidad de estos menores siguen siendo difíciles.

Ramírez valora el hecho de que se reconozca las particularidades de los pueblos indígenas y tenga un enfoque diferencial. Sin embargo, advierte que la resolución sigue sin resolver una de las preocupaciones de la sociedad civil expresadas en el año 2019, y es que esta normativa solo aplica para hijos de padres venezolanos, no incuye a ciudadanos de otras nacionalidades.

“Precisamente en el marco de las dinámicas migratorias que se están viendo actualmente en Necoclí hay ciudadanos de otras nacionalidades que se quedarán en el país y que tendrán a sus hijos acá. En ese caso no existe un procedimiento para reconocerles a ellos la nacionalidad”, alerta la investigadora, por lo cual insiste en que seguirá existiendo un grupo de niños en riesgo de apatridia.

Lo segundo que le preocupa a Ramírez es que no se soluciona un problema de la normativa original que no permitía que los menores que salieran del país sin haber sido registrados pudieran ser llevados a un consulado colombiano para adelantar el debido registro. Además, lamenta que se sigan dando soluciones temporales y no estructurales, pues Colombia y Chile son los únicos países que no reconocen la nacionalidad por nacimiento, independientemente del estatus migratorio de los padres.

Justo hace dos años, el presidente Iván Duque promulgó la Ley 1997, que decreta la “nacionalidad colombiana por nacimiento”. Según esta disposición, el Gobierno considera colombianos a los menores de padres venezolanos que hayan nacido en el país desde el primero de enero de 2015 hasta el 16 de septiembre de 2021 (dos años después de la sanción presidencial).



En ese momento, cerca de 24.000 niños corrían el riesgo de no tener ninguna nacionalidad por dos factores principales. Por un lado, nacieron en Colombia y no los pueden registraron en Venezuela por la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país. Y por otra parte, de acuerdo con la legislación actual, nacer en Colombia no implica automáticamente tener la nacionalidad colombiana. Incluso, en diciembre de 2017, la Registraduría dispuso que los registros de nacimiento de los hijos de venezolanos debían incluir una anotación aclarando que el documento solo certificaba el natalicio pero no era válido para nacionalizar.





La apatridia hace casi imposible el acceso a otros derechos como la educación o la salud, por lo que organizaciones defensoras de derechos humanos prendieron las alarmas en los últimos años y advirtieron sobre la situación de vulnerabilidad que miles de niños podrían enfrentar en Colombia.

Fue a esta realidad que respondió la medida de la Registraduría y del Gobierno nacional en el 2019, y es por esa misma realidad que no ha cambiado que hoy se amplían los tiempos para ser beneficiarios de esta disposición legal. Por ahora, los hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia hasta el 2023 podrán seguir recibiendo la nacionalidad colombiana.

Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela