Atención a migrantes en Yopal: ¿humanitaria o xenófoba?

Adicionalmente, el Gerente explicó que desde el Gobierno nacional se está trabajando mano a mano con la Alcaldía para explicar los posibles beneficios de los flujos migratorios, difundir las historias de éxito en generación de empleo y emprendimiento con migrantes y en la búsqueda de oportunidades con las cámaras de comercio.

“Aquí hay una población que tiene vocación de permanencia y a esa población hay que hacerle la vida más fácil y hay que bajar un poco los mitos y las percepciones de que son los culpables de muchos de los males de la ciudad. Aquí estamos trabajando y creo que con el alcalde vamos avanzando en el camino que tiene que ser”, precisó Gómez.

“Combatiremos la prostitución y el hurto”

Acorde con datos de Migración Colombia, Yopal es el hogar de unos 16 mil venezolanos, cerca del 10% de la población total de la capital casanareña. De ahí que, de acuerdo con el Secretario de Gobierno de esa ciudad, Hugo Archila, el Centro sea una estrategia para combatir directamente la prostitución, el microtráfico y el hurto.

“Una familia que entra a pedir comida (a Yopal), con cuatro o cinco niños con hambre y sin plata, pues termina robando, prostituyéndose o siendo utilizada para el tema de microtráfico”, afirmó el jefe de la cartera de Gobierno.

Para Juan Romero*, un colombiano que vive en Yopal hace 12 años y que se ha convertido en vocero de la población migrante en esta ciudad, lo que hay en el municipio es ‘xenofobia oficial’. “El propio alcalde ha pedido que no les arrienden (a los migrantes), que no les den trabajo porque o vienen a putear o vienen a robar”, denuncia. “Entonces, dígame ¿qué persona le va a dar trabajo a un venezolano si desde el alcalde están dañándole el buen nombre?”. Y agrega: “Aunque es innegable que algunos harán cosas malas, no son la mayoría”.