A los venezolanos se les dificulta acceder a servicios básicos en Colombia

El migrante José Villasmil, quien vive desde hace dos años en La Ceja, Antioquia, relató los tropiezos que tuvo para obtener una licencia de conducción. En varias instituciones o locales se acercó a preguntar sobre los requisitos, y lo primero que le solicitaban era la cédula de ciudadanía o extranjería.

Consciente de sus derechos, Villasmil insistió que le aceptaran el Permiso Especial de Permanencia o su pasaporte vencido para efectuar el trámite, pero no tuvo suerte. “La asesora me dijo que no podía ayudarme, que no sabía si era que su sistema no aceptaba mis documentos, o si era algo general. Claramente le dije que me parecía falta de voluntad o de información de ellos para tramitar el pase de conducir a los venezolanos con PEP”, se quejó el venezolano, quien espera que con la implementación del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos se derriben este tipo de barreras y se logre una verdadera inclusión.