Aunque el Gobierno anunció esta semana la primera disminución de población venezolana en el país en una década expertos en migración creen que es una reducción demasiado precaria para considerarla una tendencia significativa.

Por Redacción MigraVenezuela

Esta semana, el director de Migración Colombia, Fernando García, según lo destacó un comunicado emitido por la entidad, aseguró que se está dando una “tendencia significativa en la disminución de la población venezolana en territorio colombiano”.

De acuerdo con García, que presentó las cifras en la sesión de la Comisión Accidental de Seguimiento al Restablecimiento de las relaciones con Venezuela, llevada a cabo en el Congreso de la República, entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 hubo una reducción del 1,1% en el número de migrantes venezolanos en Colombia.

Así, mientras en diciembre 2022, había 2.896.748 migrantes venezolanos en Colombia, en diciembre de 2023, su número llegó a 2.864.796, es decir, 32 mil personas menos.

Para expertos en migración, sin embargo, este es un número demasiado pequeño para considerarlo significativo y, lo más grave aún, no debe ser usado como base para tomar decisiones en materia migratoria, porque se trata de una tendencia que se podría revertir muy fácilmente.

“Las cifras migratorias siempre son fotografías de un momento determinado y son fotografías movidas, es decir, capturan más o menos la esencia de un momento migratorio, pero siempre son una aproximación, nunca son exactas. El director de Migración Colombia dice que la migración está disminuyendo, que más de 30 mil venezolanos se han ido, pero en la zona de la frontera nos encontramos con flujos migratorios que están entre los 35 mil a los 70 mil pasos diarios. Es decir, la cifra que da el director de Migración Colombia para afirmar que el flujo migratorio está disminuyendo, puede cambiar en un fin de semana”, asegura Ronal Rodríguez, director del Observatorio de Migración de la Universidad del Rosario.

Esa reducción en el número de migrantes en Colombia, además, no significa per se que se haya reducido el número de venezolanos que haya salido de su país. Puede significar o un aumento en el subregistro, precisamente porque han aumentado las dificultades para regularizarse (ver nota anexa) o porque se ha aumentado el número de personas que llegan al país, pero deciden no quedarse sino buscar otros rumbos como Estados Unidos o el resto de Suramérica.

“La primera pregunta que estamos haciendo es cómo están calculando esta cifra”, dice Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, pues cree que las dificultades que existen actualmente para regularizarse son las que llevan a que el registro de migrantes venezolanos disminuya. Es decir, lo que aumenta es el subregistro: no es que el número de migrantes venezolanos en Colombia disminuya, lo que disminuye es el número de los que se registran.

Ronal Rodríguez recuerda que, en los anteriores procesos de caracterización o regularización, se encontró que el número de migrantes venezolanos en Colombia, era mucho más alto del que se creía.

“Para eso sirven los procesos de regularización y caracterización. Por ejemplo, el proceso de caracterización que se hizo en 2018 nos permitió tener una claridad de cuántos venezolanos había en Colombia. En ese momento, en 2017, se creía que había 403.702 venezolanos y en 2018 cuando se hace el proceso de caracterización se sinceran los datos y aparecen 1’174,743. Eso nos permite tener información para construir política pública”, señala.

Además, la realidad mundial no parece coincidir con las cifras de Migración Colombia. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), entre enero y noviembre del año pasado, el número de migrantes venezolanos en el mundo aumentó de 7.180.000 a 7.720.000, es decir más de 600 mil venezolanos dejaron su país en ese periodo.

“Hay un número importante de ciudadanos venezolanos que salió en los últimos dos años en dirección a Estados Unidos y dejó a un lado el proceso de regularización que había conseguido en Colombia porque al final no logró su integración”, agrega Rodríguez.

Con él coincide la directora de la Fundación Juntos se Puede: “Ellos no se están regresando a su país, sino que están buscando otros rumbos al no tener posibilidades de regularizar su situación en Colombia“.

Y las perspectivas para este año, según la advertencia que hacen las organizaciones, no indican que el fenómeno migratorio se vaya a reducir. Las dificultades en el proceso electoral venezolano, sumadas a los problemas económicos y la falta de oferta educativa en ese país, pueden empujar a un alto número de venezolanos, especialmente jóvenes, a cruzar las fronteras.