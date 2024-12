En Video: Más de 300 migrantes, varados a la salida de Bogotá

El fenómeno migratorio que afronta el país empezó a mostrar una nueva y angustiante cara: la emergencia de quienes se ven obligados a regresar a Venezuela en medio de la pandemia del covid-19.

Es el caso de Nelsiree Ballesteros, una mujer de 30 años, madre de tres niñas de 3, 7 y 10 años, que junto a ellas y a otras 300 personas fue interceptada por las autoridades la noche de este miércoles cuando a bordo de un bus de servicio particular empezaba un viaje desde Bogotá a Arauca, frontera con Venezuela.

“Estoy aquí con mis hijas y no tengo a dónde más ir. Pido ayuda humanitaria. Pido que nos dejen seguir hacia Venezuela. Tenemos frío y hambre”, imploró la mujer, que llevaba dos años trabajando en una panadería en el sur de la ciudad. “Como el negocio cerró por la pandemia pues no tuve para pagar el arriendo y los dueños me sacaron. No tengo otra alternativa que volver a mi país“, dijo.

En la acción policial fueron detenidos siete buses, cada uno con cerca de 40 migrantes venezolanos. “Estamos adelantando este operativo dada la emergencia sanitaria y para que la frontera no colapse”, dijo uno de los policías que hacía parte del operativo.

Acorde con un audio que a manera de auxilio hicieron circular en redes varios de los venezolanos varados en medio del operativo, se escucha a presuntos agentes de la Policía decir que están “esperando a agantes de migración para que resuelvan la situación”.

FALTA VIDEO

De otro lado, y según informó Migración Colombia, al menos 1 millón 825 mil venezolanos ya estarían radicados en Colombia con corte a febrero, lo que supone un crecimiento cercano al 3 por ciento respecto a diciembre anterior. Así mismo, la entidad reportó que en 2020 creció el número de venezolanos retornando a su país en un 14 por ciento. Así, la cifra pasó de un poco más de 55 mil registros duarnte enero y febrero de 2019, a cerca de 70 mil en los mismos meses del presente año.

Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela