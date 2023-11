2 millones de casos de inmigrantes varados en tribunales de EE.UU.

El Instituto de Política Migratoria (MPI) planteó una serie de ideas para revertir los retrasos en los juicios pendientes y en la aprobación de asilos políticos.

Hernán Lugo-Galicia – Periodista Te Lo Cuento News

Los tribunales de inmigración de Estados Unidos y el sistema federal de control de inmigración que respaldan, enfrenta una crisis sin precedentes: una acumulación de casi 2 millones de casos; más de 700,000 de los cuales se recibieron en el año fiscal 2022; y las limitaciones de recursos y en la toma de decisiones de los aproximadamente 650 jueces de inmigración del sistema. El resultado: el retraso en años para dictar decisiones.

Los solicitantes de asilo, que representan 40 % de los casos de los tribunales, ahora esperan un promedio de cuatro años para que se programe su audiencia inicial de asilo, y las decisiones finales están más lejanas.

Estas largas esperas dejan a las personas -que necesitan protección- en el limbo; dificultan la aplicación de la ley de inmigración para aquellos que se determina que pueden ser expulsados ​​de los Estados Unidos y funcionan como un factor de atracción que incentiva la inmigración no autorizada.

Un informe publicado por el Instituto de Política Migratoria (MPI), At the Breaking Point: Rethinking the US Immigration Court System, rastreó los factores que originaron en el sistema judicial la actual crisis.

El Dato

El Instituto de Políticas Migratorias es un grupo de expertos independientes, no partidista y sin fines de lucro en Washington, DC, dedicado al análisis del movimiento de personas en todo el mundo. MPI proporciona análisis, desarrollo y evaluación de políticas de migración y refugiados a nivel local, nacional e internacional.

MPI evaluó los pasos tomados recientemente para mejorar el funcionamiento de los tribunales y ofrece recomendaciones para que el Poder Ejecutivo aborde los retrasos masivos y mejore el ritmo y la calidad de la toma de decisiones.

“Muchos de los factores que contribuyen al aumento dramático en el número de casos de los tribunales tienen raíces profundas y de amplio alcance, desde desafíos operativos de larga data en la administración de los tribunales hasta nuevas crisis en las Américas que han intensificado tanto las necesidades de protección humanitaria como otras presiones migratorias”, señala el informe.

“La escala de estos desafíos gemelos ha hecho que sea más urgente que nunca abordarlos juntos”, lamentan.

Si bien, la administración actual ha implementado algunas medidas para mejorar el funcionamiento dentro de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), en la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), en la corte de inmigración y el sistema de apelaciones ubicado dentro del Departamento de Justicia, los pasos no registran las características distintivas de un sistema de adjudicación que funcione bien: que las decisiones sean precisas, eficientes, consistentes entre jueces y jurisdicciones, y aceptadas como justas por el público y las partes involucradas.

Aunque se han presentado propuestas para reformar los tribunales de inmigración, mediante el establecimiento de un sistema judicial independiente fuera del Departamento de Justicia, el cambio estructural requeriría la acción del Congreso.

Dada la incapacidad demostrada por los legisladores durante las últimas dos décadas para abordar cualquier problema de inmigración significativo, el informe ofrece recomendaciones que se pueden tomar con acciones del poder ejecutivo.

Los hallazgos y recomendaciones son el resultado de un proyecto en profundidad en el que los analistas de MPI entrevistaron a legisladores, jueces de inmigración actuales y anteriores, abogados y defensores de inmigración, proveedores de servicios legales y otros expertos que han administrado, practicado antes y estudiado los tribunales de inmigración.

El Programa de Política de Inmigración de EEUU del MPI convocó mesas redondas privadas extraoficiales; realizó entrevistas confidenciales; y analizó datos, jurisprudencia y reglamentos federales pertinentes a la administración y desempeño de los tribunales de inmigración.

Soluciones para evitar la crisis mayor

Entre las recomendaciones para mejorar el desempeño de los tribunales y, a su vez, mejorar la eficacia del sistema de inmigración de EEUU, en términos más generales:

Programe temporalmente nuevos casos sobre la base de “último en entrar, primero en decidir”. Este reinicio, que ha demostrado ser exitoso en el pasado, podría reducir los tiempos de procesamiento de nuevos casos a meses, en lugar de años.

Modele la práctica en los sistemas judiciales estatales y federales y establezca dos niveles de jueces de inmigración, magistrados y jueces de méritos, que podrían mover los casos a través del sistema de manera más eficiente.

Terminar los casos que no cumplan con las pautas procesales, que actualmente se enfocan en delincuentes, amenazas a la seguridad y recién ingresados.

Reinicie la regla del oficial de asilo, que permite que los casos de asilo fronterizo sean decididos por los oficiales de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en lugar de los jueces de inmigración. Esto reduciría el ritmo de crecimiento de los casos de los tribunales de inmigración. La regla se detuvo con el levantamiento en mayo de 2023 de la política de expulsiones fronterizas del Título 42 de la era de la pandemia, debido a las demandas contrapuestas de recursos de oficiales de asilo.

Aumentar el acceso a la representación legal, que es un problema crítico que afecta a los tribunales. La investigación ha encontrado repetidamente que la representación en los procedimientos de inmigración mejora el debido proceso, los resultados justos y la eficiencia de la sala del tribunal. Por ejemplo, la EOIR podría trabajar con las ONG para hacer de la representación una prioridad.

Los proveedores de servicios legales podrían aprovechar formas nuevas e innovadoras de ampliar la representación, incluso permitiendo que personas que no sean abogados y que estén especialmente capacitadas y supervisadas asuman aspectos de los casos, como la presentación de formularios y la asistencia a audiencias preliminares. Y los gobiernos estatales y locales, que en algunos casos han intervenido para financiar la representación, dado que los fondos federales están efectivamente prohibidos, podrían intensificar sus esfuerzos.

“Las medidas propuestas en este informe tienen el potencial de reducir el volumen de casos, aumentar el ritmo de toma de decisiones y mejorar la calidad de las adjudicaciones. También mitigarían los factores de atracción de la migración que resultan de años de espera para tomar decisiones”, escriben los autores del informe, Muzaffar Chishti, Doris Meissner, Stephen Yale-Loehr, Kathleen Bush-Joseph y Christopher Levesque.

“La naturaleza profundamente interconectada del sistema de tribunales de inmigración de la nación y sus sistemas de asilo y aplicación de la ley de inmigración significa que los esfuerzos para modernizar y dotar de todos los recursos a los tribunales son fundamentales para la salud del sistema de inmigración de EEUU, en general”.