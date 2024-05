Una medalla histórica con sabor tricolor

Detrás del primer oro que obtuvo la Liga Vallecaucana de Gimnasia Rítmica en los Juegos Nacionales en Armenia, están dos entrenadoras extranjeras, una venezolana y una japonesa. Vanessa Escobar, la entrenadora venezolana, fue campeona nacional en su país y tuvo que migrar a Cali por la dificil situación en su país.

Por Valentina Larrahondo, periodista de El País.

Para Vanessa Escobar la gimnasia rítmica siempre ha sido su mayor pasión. Desde temprana edad estuvo inmersa en el mundo del deporte y fue atleta de esta disciplina en la ciudad de Valencia, Venezuela.

Fue su compromiso y constancia la que la llevó a conseguir no solo medallas y reconocimiento, sino también la oportunidad de establecerse laboralmente en Colombia.

Vanessa Escobar, entrenadora venezolana de gimnasia rítmica, y sus alumnas de la liga del Valle.

Desde los 7 hasta los 22 años, Vanessa dedicó gran parte de su vida a la gimnasia rítmica y, fruto de su dedicación, se convirtió en campeona nacional, logrando sumar varias distinciones por parte de la Federación Venezolana de Gimnasia (FVG).

“Cuando estaba más grande me llamaron a formar parte de la selección de Venezuela y no me fui porque estaba estudiando mi carrera universitaria y esa era mi prioridad. En ese momento me tenía que ir a vivir a la capital del país y no podía”, contó Vanessa.

Pese a que Escobar decidió estudiar derecho y dejar su carrera como deportista, no fue un impedimento para alejarse de la gimnasia rítmica, de modo que, sacaba el tiempo para responder por su carrera y a su vez, le ayudaba a los profesores en las clases que brindaban de gimnasia.

En el 2012, Vanessa se graduó en derecho de la Universidad de Carabobo en Venezuela y ejerció esta profesión, únicamente, por cinco años, ya que tuvo que migrar hacia Cali junto a su familia por el difícil panorama de su país de origen.

“Nosotros nos fuimos de Venezuela a raíz de la situación, sobre todo porque económicamente no era lo mismo, ya había muchas fallas en servicios públicos fundamentales para nuestra vida, había también mucha inseguridad, entonces tomamos la decisión de migrar todos como núcleo familiar”, expresó.

Antes de llegar a la Sucursal del Cielo en el 2017, Vanessa estuvo conversando con el presidente de la Liga Vallecaucana de Gimnasia para que le diera la oportunidad de vincularse a la institución y poder trabajar como entrenadora en este deporte.

“A los 15 días de llegar a Colombia pude conseguir un trabajo, me habían citado para conocer la Liga, los grupos y demás. Claramente, todo es diferente, la manera de trabajar, las horas de entrenamiento y todo, pero traté de adaptarme lo más rápido posible a la dinámica laboral en Colombia”, dijo.

Y añadió que: “Al principio le ayudaba a los docentes en sus clases, pero poco a poco me fueron dando grupos que estaban 100% a mi cargo”.

Vanessa Escobar fue campeona nacional de gimnasia rítmica en su país y debió emigrar a Cali por la situación económica.

Actualmente, Vanessa trabaja con la categoría de grupos de edades, con el grupo de formación de la Liga y con USAG (según la Federación Colombiana de Gimnasia, el programa USAG fue desarrollado con la creencia de que todas las gimnastas, independientemente de su potencial, deben tener una fundamentación sólida de habilidades básicas para avanzar con seguridad. El programa permite a la gimnasta avanzar a su propio ritmo, de manera que pueda competir en más de un nivel en un año, si así lo desea).

A propósito de ello, la Liga Vallecaucana de Gimnasia Rítmica obtuvo el primer oro en la modalidad de conjunto en los Juegos Nacionales que se llevaron a cabo este año en Armenia.

El triunfo del Valle en los Juegos Nacionales

La delegación del Valle del Cauca se posicionó campeona de los Juegos Nacionales en Armenia, tras finalizar con 209 medallas de oro, 152 de plata y 127 de bronce, para un total de 488 metales.

La constancia, pasión y la disciplina, fueron sin duda las bases vitales para que el departamento triunfara y con esto la modalidad de gimnasia.

“Es la primera vez que en unos Juegos Nacionales la modalidad de conjuntos femeninos de gimnasia rítmica gana medalla de oro. La profe del conjunto de Boyacá (delegación que ocupó el segundo puesto) es venezolana también y en el Valle ambas entrenadoras somos extranjeras, la otra profesora es japonesa”, afirmó Vanessa.

En esta modalidad, el primer puesto fue ocupado por el Valle con una puntuación de 46.550, seguido de Boyacá y Antioquia, respectivamente.

Ante este triunfo, Adriana Bonilla, instructora de gimnasia rítmica y miembro del Comité Ejecutivo de la Liga Vallecaucana de Gimnasia, destacó el desempeño que ha tenido Vanessa Escobar.

“A Vanessa la conozco hace más o menos siete años. Ha sido una persona muy responsable con todas las niñas que se les ha asignado y su crecimiento ha sido bueno, ella ha ido escalando poco a poco, al principio tenía niñas principiantes y ahora ya les enseña a niñas de preselección. Ella le hace el acompañamiento a la profesora Chihiro Inomata con el grupo que ganó el oro en los Juegos Nacionales”, dijo Bonilla.

Asimismo, Adriana reveló que desde la Liga Vallecaucana de Gimnasia tenían esperanzas de lograr el oro con el grupo de conjunto. “No fue fácil, pero si teníamos la expectativa de ganarnos esa medalla por el trabajo de las niñas, por su entrega, dedicación y por el compromiso de las entrenadoras”.

“El triunfo se debe al trabajo, es fruto del esfuerzo de la profesora Chihiro Inomata que trabajó fines de semanas y festivos con las niñas. Definitivamente esa medalla es puro trabajo”, recalcó la entrenadora Vanessa Escobar.

Esta nota fue elaborada en el marco de la campaña “Todas Somos Dignas”, un movimiento que busca visibilizar las realidades particulares de las mujeres migrantes y retornadas en Colombia y que también, tiene como objetivo reducir y prevenir la violencia en contra de la mujer.