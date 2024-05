Desde Medellín le da empleo a 107 personas en 14 departamentos de Colombia

Carla Velasco llegó al país hace 7 años para crear empresa y generar empleo. Hoy en día tiene un call center que genera empleo en gran escala.

Por Redacción Q’hubo Medellín

Es la base para Carla Velasco y para otros reconocidos emprendedores del mundo: a la hora de emprender, seamos personas migrantes o no, “en la persistencia también se requiere apoyo emocional, especialmente si llegas de otro lado a comenzar una nueva vida”.

Carla llegó a nuestro país hace 7 años para sacarle el jugo a su talento. Esta ingeniera industrial se convirtió en una gran generadora de empleo, no solo en la ciudad donde vive actualmente, sino en otras ciudades de Colombia.

Con todas las de la ley

En un principio no tenía muy claro cuál sería el país en el que comenzaría su vida desde cero, pero al poco tiempo Carla tomó la decisión de llegar a Colombia, una tierra que no se le hizo extraña por su árbol genealógico. “La primera opción era Chile, pero una prima me aconsejó que pensara en Colombia como prioridad, sin importar que mi padre colombiano no me haya reconocido nunca; era un país diverso y con ciertas oportunidades que me podría brindar calidad de vida”, comenta la profesional.

Asegura que para lograr ese objetivo tuvo que pensar en lo que ella llama una “migración responsable”, cualidad que le abriría más puertas acá. “En el 2017 tomé la decisión de migrar, pero primero tenía que organizar todo el papeleo para no llevarme muchos dolores y estar formal. Así que hice maromas para volver a mi apellido de mi padre biológico (Velasco), con el fin de ser una colombiana más y estar tranquila”.

Su familia era oriunda de la costa, de Santa Marta específicamente, pero descubrió que no era la ciudad apropiada para crear grandes empresas que se acomodaran a su perfil. Medellín fue la escogida para dicho logro. “Me encuentro con una ciudad pujante y con oportunidades para brindar mis conocimientos. Fue un proceso muy bonito, también al lado de mi hija y de mi esposo, un apoyo fundamental para crecer juntos”, expresa Carla.

Merecido reconocimiento

Con la creatividad y empuje que siempre los ha caracterizado, Carla y su esposo, Fernando Arveláez, también un colombo venezolano, crean Hispacontact (en Instagram @hispacontact), un call center que abrió operaciones en noviembre del 2018, enfocado especialmente a generar empleo a la población migrante. Sus socios fundadores son Ernesto Morales, un cubano con raíces americanas y venezolanas, y Alessandro Messalira, italo venezolano.

Al inicio fueron 3 empleados en un coworking; hoy en día son 107, de los cuales 55 son personas migrantes. Este call center se convirtió en una gran empresa que hace presencia en 14 departamentos en Colombia. “Siempre va a existir el miedo de emprender, pero Medellín es una ciudad para explorar y saber cómo llegarle a la gente a través de nuestros talentos. Sí se puede”, dice la emprendedora.

El Ministerio de Trabajo en Colombia otorgó un galardón a Hispacontact en el año 2021 por ser una empresa libre de xenofobia y generadora de empleo, un importante trampolín para que esta venezolana, su familia, socios y empleados tengan calidad en sus vidas.

Hispacontact comenzó con 3 empleados en un coworking; hoy en día tiene 107, de los cuales 55 son personas migrantes.

Mujeres migrantes, líderes en emprendimiento

En diciembre de 2023, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, INNpulsa Colombia y el Programa de Oportunidades sin Fronteras de Usaid Colombia revelaron la primera encuesta de caracterización de emprendimientos liderados por población migrante proveniente de Venezuela, colombiana retornada y comunidad receptora, con el propósito de obtener información sobre las características de los negocios liderados por la población. La encuesta fue respondida por 10.759 emprendedores.

Estas son algunas de las cifras más destacadas de esta encuesta:

39% de estas personas migrantes genera más de 2 empleos.

59% está generando al menos un empleo en el país.

Los emprendimientos liderados por migrantes generan un 51% empleos a venezolanos y 49% a colombianos.

El 77% de los emprendimientos son liderados por mujeres, y de ellas, el 56% son cabezas de hogar.