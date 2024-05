Un talento venezolano que impulsa la natación artística en Norte de Santander

En los Juegos Nacionales de 2019, Alejandra Armas logró cinco medallas en natación artística y su meta es llevar a las nadadoras del departamento a la Selección Colombia.

Por La Opinión

Desde su llegada a Cúcuta, a mediados de 2018, la colombo-venezolana Alejandra Paola Armas Prada no ha dejado de aportarle a la natación de Norte de Santander.

La dedicada deportista ha sobresalido de gran forma en la natación artística del departamento siendo hoy la líder de esta modalidad y seleccionadora del equipo rojinegro.

Además de nadadora, Alejandra Armas es entrenadora. Su meta es llevar a nadadoras del departamento a la selección Colombia.

Con sus impecables rutinas, en los Juegos Nacionales de Bolívar 2019, pudo aportar cinco medallas de bronce en las pruebas de equipos (libre), dueto (técnico y libre) y solos (técnico y libre).

Migrar por el deporte

Armas llegó a la ciudad gracias a una invitación de la también colombo-venezolana Kimberlin Riveros, quien lideraba la modalidad en la región durante años anteriores.

“Kimberlin me llamó porque tenía una exhibición, me invitó, la hicimos y me presentó una oportunidad de trabajar acá con el club Sincronorte”, narró la nadadora, de 28 años.

La crisis en el país bolivariano y el amor por el deporte la motivaron a quedarse. Estuvo seis meses tramitando la nacionalidad y la terminó logrando a inicios de 2019, gracias a sus orígenes colombianos por parte de sus abuelos maternos.

“A comienzo de 2019 teníamos un Interligas clasificatorio a juegos. Estaba preocupada porque llevaba parada casi un año, pero fuimos a competir y logramos la clasificación”, recordó.

Alejandra Armas comenzó a nadar a los 3 años. En 2005 asistió a unos Juegos de los Andes y se enamoró de la natación artística.

En dicho año, previo a Juegos, destacó en torneos nacionales emulando lo que había hecho años atrás en Venezuela.

Inspiración en los Juegos de los Andes

Alejandra inició en la natación a los tres años, según cuenta, porque era muy inquieta cada vez que veía una piscina. “Inicié con la natación convencional a mis tres años y luego cuando tenía ocho años, practiqué un poco de gimnasia, pero no me gustó”.

Sobre el 2005, en su ciudad natal, San Cristóbal, se desarrollaron los Juegos de los Andes, mismos en los que por primera vez pudo ver la práctica de la natación artística.

“Fui a ver las pruebas con mi papá y me enamoré de la disciplina. A los días fui a un club y me apasioné por practicarla”, confesó Armas.

La práctica en Venezuela la hizo hasta 2017 acumulando victorias en diferentes campeonatos. “Estuve en Preselección nacional, me mantuve en el ranquin entre los puestos 8 y 10”.

Tras cumplir el ciclo en territorio vinotinto, en el que además se hizo profesional en diseño gráfico, arriesgó y su presente se enmarca, más allá de la competencia, por la formación.

Una líder en Norte

Hace un par de años, Riveros salió del país delegando toda la responsabilidad a Armas, quien, con altura, aportó para que hoy Norte de Santander tenga ocho clasificadas a los próximos Juegos.

En noviembre estuvo nuevamente en acción en los Nacionales del Eje Cafetero 2023 compitiendo con el equipo en las pruebas libre, combinado y técnico.

“Los objetivos estuvieron enfocados en mantenernos en el podio, que no nos dejáramos quitar ese reconocimiento que logramos hace cuatro años. Fue difícil conseguirlo y para este año hay más competencia. Tenemos un gran equipo que ha trabajado”, comentó Armas.

La entrenadora y nadadora es consciente de que no será fácil.

“Vamos a competir contra la Selección Colombia. Valle del Cauca y Antioquia tienen a sus deportistas en la Selección y será difícil lograr un oro o una plata, pero lo intentaremos”, declaró.

Alejandra Armas actualmente entrena a 30 deportistas, que se enamoraron de una disciplina que aterrizó en el departamento entre 2016 y 2017.

“A mediano plazo nos estamos preparando para tres eventos importantes: Juegos Nacionales, Campeonato de novatos en octubre e Interclubes en diciembre. A largo plazo queremos seguir construyendo talentos para nuestra disciplina, que los deportistas alcancen un nivel técnico que les permita ser convocadas a la Selección Colombia”.

Manuel Romero, presidente de la Liga Nortesantandereana de Natación, reconoció que continuar con el proceso, de la mano de Alejandra, ha servido para el crecimiento de la modalidad.

“El aporte de Alejandra ha sido muy bueno. Continuó con el trabajo de Riveros y ha sabido llevar el proceso que iniciamos hace siete años con el club Sincronorte. Tenemos expectativas similares a la de los Juegos pasados en los que logramos cinco bronces”, señaló.