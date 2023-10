“Vivir en otro país es lo que más nutre mi alma”

María Luisa Flores, actriz, modelo y presentadora, llegó a Colombia por primera vez en 1999. “Había muy pocos extranjeros en el país y la verdad siempre me sentí como en casa”, cuenta.

Por Angélica Antía Azuaje – periodista de Te lo Cuento News

María Luisa Flores, actriz, modelo y presentadora venezolana por más de 20 años en países como Japón, Italia, Francia, Alemania, México y Estados Unidos, tocó tierra y se quedó en Colombia.

“La primera vez que llegué a Colombia fue en 1999. Yo era modelo y vine a hacer una campaña para una importante marca de ropa interior y trajes de baño. Me enamoré del país y desde entonces he vivido aquí en varias ocasiones”.

María Luisa cree que si junta el tiempo, debe llevar en el país unos 11 años. Recuerda que lo que la motivó a salir de Venezuela eran sus deseos de conocer el mundo. “Para mí viajar y vivir en otros países ha sido y es sumamente importante, es lo que más nutre mi alma”.

Cuando llegó a Colombia la primera vez – recapitula- eran otros tiempos. “Había muy pocos extranjeros en el país y la verdad siempre me sentí como en casa, mucha gente me abrió los brazos y me adoptó dentro de sus afectos. También la edad ayudó mucho en el proceso, a los 20 años es más fácil adecuarse a los cambios”.

Lo que le arrebataron

No vacila en responder que el principal reto que ha enfrentado durante su estancia en Colombia tiene que ver con la distancia entre sus afectos. “Siempre es duro estar lejos de casa. Todo lo que ha pasado en Venezuela ha sido muy doloroso, incluso para los que no vivimos allá hace tanto tiempo. Yo siento como si me hubieran arrebatado mi lugar seguro, ese lugar al que podía volver si las cosas no iban bien”.

Desde su perspectiva, el momento más difícil en estos años de exilio elegido fue la pandemia. “No poder estar cerca de mi familia y la angustia de no poder viajar si pasaba algo, me preocupó mucho”.

Por ahora, dice que está regresando de un largo viaje hecho por Suramérica, lo cual implica que está aterrizando nuevamente en la realidad después de siete meses de desconexión.

“Asimismo, estoy trabajando nuevamente en la Fundación que creamos unas amigas que se llama Inti”. Vale acotar que a raíz de un accidente en el 2010, en el cual sufrió quemaduras en el cuello, pecho y brazos, María Luisa decidió crear dicha fundación. La misión es brindar apoyo y servicio integral a los sobrevivientes de quemaduras y sus familias, de tal manera que tengan acceso a un proceso de rehabilitación y recuperación digno y así facilitar su reintegro a la sociedad.

Por otro lado, ha vuelto a actuar después de muchos años, lo cual se siente maravillosamente bien. De hecho, esta caraqueña, interpreta a Sofía Toledo en “Perfil Falso”, una serie colombiana de Netflix.

María Luis también es empresaria gastronómica, creadora de Malú Restaurante y especialista en cocina mediterránea. Es imparable. Para ella simplemente “nunca es tarde para volver a empezar”.