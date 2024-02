Una periodista venezolana que se ha dedicado a recorrer los pueblos de Colombia

Haryanna Lagonell dejó su país tras los resultados electorales de 2017. En Colombia emprendió y se enamoró.

Por Keissy Bracho – Periodista Te Lo Cuento News

Haryanna Lagonell Briceño es una periodista y emprendedora venezolana, que se ha dedicado a conocer los pueblitos de Colombia, de la mano del hombre con el que hoy comparte su vida. Un colombiano que le ha mostrado las bondades de su país y la ha motivado a conocerlo.

Conocida como Hary, por su familia y Lago, por sus amigos del colegio, que dice conocer “de toda la vida”, viajó a Colombia, por primera vez, en octubre del 2016. “Con la idea de conocer Bogotá gracias a mi tita, quien ya estaba en esta ciudad hace, aproximadamente, unos 4 años y me dio la oportunidad de venir por 3 meses”, dice.

En enero de 2017, regresó a Venezuela para recibir el título de Licenciada en Comunicación Social. “Ese año comencé a trabajar en la Gobernación de Miranda y, finalmente, el 10 de diciembre de 2017, decidí irme definitivamente a Bogotá. Ya tengo 6 años viviendo en Bogotá”.

Su decisión de emigrar se vio motivada por los cambios políticos que se suscitaron en el país, durante 2017. Un año complejo y cargado de luto para Venezuela. Durante las protestas sociales protagonizadas, principalmente, por jóvenes, se contabilizaron más de 140 muertes. Además, en octubre de ese mismo año, el país se sometió a una nueva elección regional, en la que la oposición perdió una de sus gobernaciones emblema, Miranda.

Eso hizo a Haryanna, tomar la decisión de emigrar: “En la Gobernación de Miranda, con Henrique Capriles, me encantaba mi trabajo, ejercía mi profesión, y aprendí muchísimo. Sin embargo, en las elecciones estadales, ganó el chavismo. Por tal motivo, trabaje un mes más mientras organizaba mis papeles y emprendí viaje a Bogotá nuevamente”.

Colombia le abrió las puertas

Su nuevo país de residencia le abrió las puertas, ya no solo como turista, sino como una mujer emprendedora; además, de conocer al amor. “He logrado tener un emprendimiento consolidado y reconocido ante un grupo grande de emprendedores en Bogotá. He podido conocer diferentes culturas y personas, también, formar una familia y estabilidad en este país”, mencionó entre las bondades que le ha brindado Colombia, hasta ahora.

“Cuando llegué, comencé a trabajar en un restaurante, de mesera, y en la búsqueda de un trabajo donde pudiera obtener mejores beneficios, se me ocurrió la idea de poner a flote un proyecto universitario que había construido con unas amigas en Venezuela antes de graduarme”, relata.

El sueño universitario era organizar fiestas y eventos sorpresas. “El nombre era Surprise me. Sin embargo, cambié un poco la idea y el nombre y resultó ser: Surprise Gourmet. Nos encargamos de hacer desayunos, detalles y regalos sorpresas, además de postres estilo marquesas”.

Fue un sueño que ‘se coció a fuego lento’. Mientras se consolidaba la idea, trabajaba “formalmente en otro restaurante donde también comencé como mesera y, finalmente, terminé luego de 5 años como encargada de sede, pero tenía el emprendimiento a un lado trabajando a medias”.

Aunque no se tomaba licencias para descansar, durante la pandemia aprovechó la coyuntura para darse a conocer, con ayudas de organizaciones que apoyan a migrantes en sus emprendimientos, como la OIM. “Mi familia me ha ayudado al 100% con este emprendimiento. Hace 5 meses me casé, con quien fue mi novio (colombiano) durante 5 años y decidí dedicar tiempo completo a mis emprendimientos personales”.

Emprendiendo con amor

Haryanna dice que el apoyo de su pareja fue fundamental no solo para ese, sino para un nuevo emprendimiento, en el que los dos trabajan juntos.

“Fuga2 es un proyecto que tengo con mi esposo, porque nos dimos cuenta de que nos gustaba viajar, conocer y desconectarnos un poco de la rutina; así que, en marzo de 2023, decidimos subir el Nevado del Cocuy, uno de nevados más importantes de Colombia”.

Este paseo en pareja fue el punto de partida de una nueva meta: “desde entonces decidimos abrir un canal en YouTube, Instagram y TikTok, para mostrar y recomendar lugares por Colombia, especialmente, los pueblos que son cercanos a Bogotá”.

Dijo que, principalmente, se trata de lugares que “la mayoría de las personas no sabe que existen o no sabe a dónde ir, ida y vuelta en un día para ‘fugarse’ de la rutina de la ciudad. La idea es conocer cada pueblo de Colombia y también, a mediano plazo, lugares del mundo”.

La pasión por los viajes la ha marcado desde su infancia en Venezuela: “A mis padres, desde que tengo uso de razón, siempre les ha gustado viajar y conocer. Creo que desde entonces viene la idea de viajar. No logré recorrer tantos pueblos en Venezuela, pero sí los principales. Desearía volver, para visitar, conocer y promover el turismo en mi país”.

No duda en asegurar que le gustaría volver a su país y, además, invitar a su esposo a conocer Venezuela: “Sí, volvería, por ahora, de visita. Ya he ido 2 veces luego de venirme. Tengo familia por parte de mamá aquí, y ha sido un apoyo incondicional para mí, estar junto a ellos, pero extraño a mi mamá, la cercanía de las playas, disfrutar de mis amigos y demás familia, el calor, la amabilidad y la disposición del venezolano de siempre ayudar”.

Añadió, sobre su esposo: “Aún no conoce Venezuela, pero cada vez que vemos videos de viajeros, le motiva y me manifiesta su deseo de conocer nuestro hermoso país. Este año tenemos pensado lograr este viaje”.