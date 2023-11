Una voz venezolana en la televisión abierta de España

Rafa Granados inició su carrera en la legendaria Radio Caracas Radio, ha migrado dos veces, primero a Argentina y ahora a España, y en ambas la suerte le ha sonreído.

Keissy Bracho – Periodista Te Lo Cuento News

Rafael Granados, de cariño apodado Rafita o Rafa, se ha convertido hoy en día en el primer reportero de origen venezolano en las pantallas de la televisión abierta de España. Desde el magazine “Mañaneros”, transmitido en Televisión Española La 1, de lunes a viernes, de 10:45 de la mañana a 2:15 y de la tarde, derrocha venezolanidad en medio de una mezcla de culturas y acentos, tal como él mismo lo describe.

“El director, Eduardo Blanco, cree mucho en la diferencia cultura, la diferencia de los acentos. Le gustan mucho los acentos y en su programa, justamente, buscaba que hubiese una variedad de culturas. En España son poco comunes los programas donde hay más de un presentador, y el director decidió poner tres presentadores. Es un programa donde me he sentido muy cómodo y ha sido una experiencia muy bonita”, contó Rafa.

Explicó que su experiencia de migración tiene dos etapas, la primera cuando viajó a Argentina, con intenciones de dejar su patria por primera vez, y esta segunda vez cuando se radicó en España. Aunque no reniega de ninguna, recuerda que su experiencia en suelo argentino fue un poco más compleja, pues, era su primera vez como migrante. Recuerda que decidió llevarse un sinfín de recuerdos, que le acobijaran durante el desarraigo y la añoranza.

Rafael Granados, en un encuentro con el rey Felipe de España

Pero, la criminalidad tocó a su puerta “cuando me fui a Argentina, recuerdo que me llevé muchísimas cosas. Mi cadena de bautizo, mis anillos de graduación, cartas que me hicieron mis amigos, mi familia, mi mamá; muchos detalles para conectar siempre con mi raíz. Una especie de cuadro de la fuerza de atracción, que me hizo un gran amigo. Aunque esos objetos los perdí porque fui víctima de la inseguridad en Buenos Aires. Entraron a mi apartamento y se robaron todo. Me quedé con lo puesto, fue un momento muy duro, pero salí adelante”.

Tras 6 años viviendo en la tierra del tango y el mate, volvió a hacer sus maletas y por segunda vez se aventuró a las andanzas de una nueva migración, ¿El destino? ¡Madrid, España! Aunque se fue un poco más de ligero de recuerdos materiales, la maleta de los sueños pesaba un tanto más. No obstante, la pandemia de la COVID-19 se interpuso en su camino, como en el del resto del mundo.

“Me vine a España en 2019 a vivir y la pandemia retrasó un poco los proyectos y planes que tenía. El año pasado decidí retomar todo eso, hice un máster en presentación de televisión y new media, para tener esa base para poder conectar con los medios y profesionales en España. Eso me permitió enlazarme con personas del medio y siendo el primero de la promoción, pude entrar a una especie de pasantías en Antena 3, donde pude dar mis primeros pasos”, recordó.

Una oportunidad que le abrió las puertas a lo que hoy llama “la mejor oportunidad de su vida”.

‘Las glorias del periodismo’ no le restaron brillo

Rafa relató que sus inicios en Venezuela, fueron en Radio Caracas Radio “desde la mitad de la carrera, cuando estaba en la Santa María, empecé a hacer una pasantía, que rápidamente se convirtieron en un contrato como productor. Después, en muy poco tiempo, pasé a formar parte del staff de presentadores de la radio y tuve mi propio espacio de lunes a viernes, en directo. Se llamó “De todo un poco” y también era un magazine juvenil, en esa época”.

Su buena fortuna está asociada a mantenerse siempre positivo y a ser respetuoso de lo que la vida le ha ido poniendo, poco a poco, en su camino: “Era una apuesta, totalmente, nueva y diferente en la radio, porque siempre estaban las glorias de la radio, los periodistas más destacados del país, con programas muy serios de opinión y de información. Con nosotros trataron de innovar y hacer una prueba para ver qué pasaría si metieran a estudiantes de periodismo y les dieran un programa donde pudieran hacer periodismo joven con la opinión de la nueva generación. Funcionó, el programa estuvo varios años al aire”.

No obstante, aunque su programa era más de variedades que de contexto actual, Rafa no se salvó del acoso y persecución política que se vive en Venezuela contra los trabajadores de la prensa libre y comunicadores sociales: “decido migrar por muchos motivos, el panorama político estaba muy complicado en Venezuela y luego de una serie de acontecimientos, porque en el programa había una parte política o editorial, donde siempre intentábamos informar y tener las dos caras de la moneda, pero había situaciones o comentarios que se expresaban en el programa que no gustaban al gobierno”.

Esto lo hizo alejarse de la palestra pública y migrar por primera vez, pero la decisión de permanecer en el anonimato, no le duró mucho: “me fui a hacer un posgrado en Periodismo digital y estando ahí, aunque no quería volver a los medios de forma expuesta, el director me recomendó una productora que estaba haciendo un programa nuevo y al entrar en ese programa comenzó todo”.

Con humildad y constancia para llegar a la meta

Rafa, agradecido con las oportunidades que se le han brindado, recuerda que al llegar a España la pandemia le hizo replantearse la ruta a trazar para cumplir con la meta, aunque la suerte lo sorprendió al inicio del camino. Tras su paso por Antena 3, es llamado de LA 1 para que audicionara como parte del staff de “Mañaneros”, la cual obtuvo: “la productora que hace “Mañaneros”, decidió apostar en mí. Este programa es la apuesta de la televisión española para este año. Grande, millonaria, con un equipo increíble de profesionales con mucha experiencia, y jóvenes también a quienes se les está brindando la oportunidad, incluso a mí que soy extranjero y es algo que no siempre se ve”.

Dice que sus compañeros de trabajo le han demostrado “que quieren conocer más de la cultura venezolana. Quieren que les lleve comida venezolana y es muy bonito como siento un gran cariño y respeto hacia Venezuela, por parte de mis compañeros. En España siempre me he sentido muy cómodo, muy bien recibido y no he tenido un momento crítico. A lo mejor, mi primer momento crítico lo viví en Argentina, porque fue mi primera vez migrando y fue donde crecí y maduré como persona”.

Rafa, después de recordar el robo en Argentina, reflexiona y piensa que en esta segunda oportunidad viajó más ligero de objetos materiales, pero agradece que en medio de la criminalidad se haya preservado “una taza, muy particular, que me llevé a Argentina y se salvó del robo, que me la regalaron los chicos de Voto Joven y que me hace recordar mis inicios en la radio. La uso a menudo para tomar té”.

Confesó que momentos como el vivido en Argentina, te hacen saber “con quién cuentas. Doy gracias por esas personas maravillosas que me ayudaron en ese momento. Estuve arropado por mucha gente buena que estuvo a mi alrededor dándome ánimos”.

Porque si ha de destacar un momento especial en su migración, no duda en decir que es este por el que está transitando hoy. “Siempre había creído que había vivido buenas oportunidades en Venezuela y Argentina, yo sentía que no se me iba a presentar otra oportunidad tan grande o así, sobre todo en España, donde no es muy común ver a un extranjero ejerciendo periodismo y más en un canal tan tradicional, como Televisión Española que es público. Esto está siendo histórico”.

Es que, como confesó Rafa, le ilusiona y reta la oportunidad de representar no solo a su país, sino a toda la comunidad latina, con su desempeño frente a las cámaras españolas: “Yo solo quiero representar dignamente a mi país, pero no solo a mi país, sino a la comunidad latina y de extranjeros, que están aquí o allá, y sienten que las cosas son imposibles, hay que ir tras ellas. Porque lo que yo pensaba que era muy difícil se está convirtiendo en una realidad y lo que dure lo estoy aprovechando al máximo. Soy consciente de haberme convertido en el primer reportero venezolano en este canal, es un honor y una gran responsabilidad que intento asumir con la mayor rigurosidad posible, pero que estoy disfrutando cada momento”.

Para una persona a la que la negatividad no forma parte de su vocabulario, su mejor enseñanza es invitar a todos a trazarse metas desde la humildad y la constancia: “Lo importante es la humildad, suena cliché, pero es así, porque creemos que, si allá fuimos algo o alguien, en otro país será igual y no es así. Uno tiene que luchar desde la humildad, afuera nos toca demostrar doblemente que somos preparados y capaces y que merecemos un puesto donde quieras trabajar. Creo que el talento y la humildad tienen que ir de la mano. Creo que, con estar preparados, pero con humildad y constancia, se pueden lograr las cosas, teniendo un plan b que no te frustre, sino que lo veas como un medio que te va a llevar a esa gran meta final”, puntualizó Rafa para culminar.