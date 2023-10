“Un venezolano con cédula colombiana”, así se siente un colombiano retornado

Gustavo Jaramillo migró con sus padres a Maracay, en el estado Aragua, cuando apenas tenía 10 años. 50 años después regresó a Medellín y se siente tan extranjero como esa vez.

Janett Heredia – Periodista Te lo Cuento News

Cuando apenas tenía 10 años de edad, los compromisos laborales de su papá obligaron a Gustavo Jaramillo a salir de su natal Medellín para radicarlo en Maracay, estado Aragua. Más de 50 años después, ya sexagenario, debió regresar y se encontró con algo que no esperaba.

“En Venezuela fui extranjero durante 50 años, lo que implica que tenía una familia muy pequeña; contábamos con los que estábamos ahí. Éramos muy poquitos. Llegué aquí y la sensación es la misma. Las personas que no veía allá tampoco las veo aquí”.

Con desconcierto, descubrió que ya no es parte del vínculo familiar. Hoy, ya con cinco años, sigue siendo para sus parientes “el primo de Venezuela”. –Se me hizo difícil reconocer que la situación es así–”, reflexiona. “Un venezolano con cédula colombiana”, resume con resignación.

Ahora somos los “musiús”

Fruto de su unión conyugal con una santandereana que conoció en Venezuela, Gustavo tiene dos hijos aragüeños, que también migraron a Colombia.

En Venezuela quedó el resultado de su esfuerzo en 30 años de ejercicio profesional como ingeniero mecánico: una sociedad que sigue funcionando, aunque no genera los ingresos requeridos para vivir en la coyuntura actual.

En Colombia, se domicilió en Itagüí y allí tiene una ferretería llamada ‘La que faltaba’, con la que surte a la comunidad de herramientas, materiales para bricolaje y artículos del hogar y genera los ingresos para el sustento de su núcleo familiar.

Ahora es parte de los “musiús”, como se conoce coloquialmente a los extranjeros en Venezuela, sobre todo los europeos. “Eso somos ahora los venezolanos fuera de Venezuela. Los que tenemos que trabajar de domingo a domingo”.

Migrante toda la vida

A pesar de que siempre viajaba para pasar la Navidad en Medellín, Gustavo confiesa que no tenía en mente radicarse en tierra paisa. “Fue la decisión que tomé y no me arrepiento, pero sí añoro muchas cosas de Venezuela”.

Como si se tratara de un acertijo, está viviendo ahora en Colombia lo mismo que vivió de niño en Venezuela. Se siente tan extranjero aquí como allá.

“Igual me duele lo que pase con los colombianos y lo que pase con los venezolanos. Toda mi vida ha sido así. Lo que sí sé es que hay personas que podemos ser migrantes toda la vida”.

Atención a colombianos retornados

Para atender a los colombianos retornados, la Cancillería de Colombia tiene el programa Colombia Nos Une, a través del cual se busca facilitar el regreso al país de colombianos que tienen pocos vínculos con el país, recuerdan poco o simplemente nunca han vivido en él.

Si usted es colombiano retornado, puede inscribirse en este enlace en el Registro Único de Retornados, para obtener algunos beneficios que faciliten su retorno al país.

Como colombiano, tiene los mismos derechos y el mismo acceso a servicios que cualquier nacional, con la posibilidad de acceder a subsidios en los casos en los que lo determina la ley.

Para recibir asesoría sobre como afiliarse al sistema de salud, al sistema educativo o el trámite de documentos de identificación, pueden dirigirse a los Centros Intégrate ubicados en las nueve ciudades con mayor población migrante: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Santa Marta y Riohacha.