La diseñadora María Gabriela dejó Venezuela hace dos años y llegó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

Por Angélica Antía Azuaje – Periodista de Te lo CuentoNews

Lo que comenzó como un hobby en San Cristóbal, estado Táchira, al occidente de Venezuela, con el paso de los años se transformó en un proyecto de vida, fuerte y protector como el cactus.

Sí, precisamente el cactus, una planta de tallo abultado con espinas, propia de climas desérticos, capaz de resistir temperaturas extremas, inspiró a María Gabriela Duque Albornoz, ingeniera electrónica egresada de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) a marcar un hito de la moda en EEUU.

Y no solo eso, el cactus la llevó a la gloria, pues a finales de julio del presente año fue elegida como la mejor diseñadora en los premios Etsy Design 2023 en Estados Unidos.

María Gabriela cuenta que tras dejar Venezuela hace dos años, llegó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Y por fortuna no se le hizo difícil encajar en su nuevo destino.

Ahí mismo, la tachirense desarrolló su marca ‘Marigaby Designs’, la cual ofrece bolsos y accesorios elaborados con cuero vegano de cactus.

Ella es la mente creativa detrás de este proyecto, que comenzó utilizando unos pocos trozos de tela y la máquina de coser de su mamá.

Su pasión ahora la tiene ocupada a tiempo completo, pues su propósito es crear piezas únicas, hechas a mano, minimalistas y versátiles, que puedan perdurar en el tiempo; “además de apostar por una forma más ética y responsable de hacer moda” resalta.

Un nuevo impulso

Pero, ¿cómo se sintió al haber sido elegida como la mejor diseñadora en los Premios Etsy Design 2023? Ella confiesa que aún se siente muy sorprendida, pero a la vez ha concientizado ser afortunada.

“No era algo que me esperaba. No obstante, lo he tomado como una señal para continuar con este sueño que aunque en este momento está un poco decaído, gracias a este premio, siento que he tomado un nuevo impulso para seguir adelante”, comenta.

Respecto a cuál fue su inspiración para utilizar indispensablemente el cuero de cactus como materia prima en sus carteras y bolsos, María Gabriela dice que con su marca, tanto ella como su hermana procuraron, desde el principio, la sostenibilidad, “tratando de alinear la calidad con nuestras prácticas en el negocio. El material que usamos era algo muy importante y cuando estaba buscando alternativas al cuero animal, fue cuando conseguí esta empresa que se llama Deserto, y nos pareció genial la forma en la que ellos trabajan, y resultó perfecto porque se alineaba con nuestros valores”.

María Gabriela admite que estando en Estados Unidos está en una fase de aprendizaje, no solo con la dinámica de su vida personal, sino también con su negocio al que no quiere descuidar.

“Todavía estoy agarrando experiencia. En el ámbito del negocio, por ejemplo, cambiamos el material, ya que empleábamos anteriormente uno hecho a base de plástico y era rígido. Con el cuero de cactus hemos visto que se asimila mucho más al cuero animal, y como era algo con lo que no había trabajado antes, me costó más aprender todo el proceso, aunque no fue mucho tiempo, de 2 a 4 meses mientras se hacían las pruebas”.

Mente abierta

Sobre los desafíos, María Gabriela revela que, en este momento, es educar a la clientela y a los consumidores sobre el producto que está comprando. “Pues, al no ser cuero animal, automáticamente creen que las carteras no son de calidad y que se van a dañar, cuando claramente no es así, es un producto de calidad, sustentable, garantizado y que tiene mucha resistencia”.

Con la receptividad de sus diseños por parte de los clientes en Estados Unidos, manifiesta que no ha tenido problema. “Han sido bastantes abiertos. Este es un país con muchos habitantes y sí hay personas que saben apreciar los productos hechos a mano, de diseño y exclusivos, ya que quieren algo diferente a lo que se consigue masivamente”.

María Gabriela considera que su origen venezolano ha impactado en el modelo de negocio, pues se apoya más su cultura. “Los venezolanos somos más arriesgados, apreciamos el trabajo 100% hecho por artesanos, mientras que en USA históricamente no ha sido así. Nuestro negocio fue inspirado en la mujer venezolana, que necesitaban carteras versátiles para estar en cualquier lugar, quizás en ese sentido nuestro origen se ve reflejado”.

En cuanto a los planes de expandir su negocio a escala internacional, María Gabriela enfatiza que “físicamente no hay un propósito de explorar nuevos mercados, pero el hecho de ganar visibilidad en una plataforma tan grande e internacional como Etsy nos ha permitido ser contactados por clientes de Japón, Australia, Islandia, o sea, países que jamás nos imaginamos llegar, así que a nivel digital sí hay planes de seguir expandiéndonos”.

Como buena tachirense, dice que es una muchacha de fe, que creyó en su talento, que soñó y lo sigue haciendo y que lucha por lo que quiere. “La clave está en buscar algo que los diferencie y los haga resaltar”.

Sus metas y aspiraciones a corto plazo como diseñadora van de la mano con la intención de crecer y cubrir la gran demanda que tiene la marca en este momento.

“Me gustaría trabajar en una colección para el año que viene. A largo plazo, quiero ampliar el negocio, ya que aún es pequeño para generar fuentes de empleo y que se dé a conocer en muchos más lugares. También deseo seguir inspirado a diseñadores independientes y a pequeñas empresas”, concluyó.