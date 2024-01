Su amor por el deporte llevó a Antonino Citadino a ser reportero. Hoy, desde Madrid, busca un espacio para seguir llevando a la audiencia las noticias.

Por Martha Cotoret – Periodista Te Lo Cuento News

Antonino Citadino partió hace cinco años a España. La censura a los medios de comunicación y la inseguridad en Venezuela lo obligaron a buscar nuevos rumbos y a dejar de lado lo que ama de su país.

“Siempre soñé ser periodista y lo logré. Quise trabajar en el Caracas y lo logré. En un periódico y estuve en TalCual. En el Noticiero Venevisión, en el puesto de Luis Manuel Fernández con la sección de Deportes y tuve la bendición y el privilegio de hacerlo. Soñé hacer radio en el circuito del Caracas y pude hacer tres temporadas de El Cerrador, un programa de béisbol en el que analizábamos los juegos de la LVBP. Hice todo lo que quise y nunca lo vi como trabajo, porque amaba hacer lo que me gustaba”, asegura.

Hoy, desde la madre patria, intenta por todos los medios hacer lo que le apasiona: dar las noticias deportivas.

El primer paso en Venezuela fue crear una página web y redes sociales, lo que le ha permitido tener una tribuna propia, e incluso, ayudar a varios estudiantes con sus pasantías y que esta experiencia les sirva de trampolín para llegar a otros medios.

“ Sin embargo, pude ir a cinco juegos del Mallorca acreditado por mi página web y a la previa del Clásico entre Real Madrid y Barcelona, gracias a la oportunidad del colega Diego Mengual y su web Conexión Deportiva”, cuenta,

Tonino, como le dicen de cariño, ha cosechado una carrera especializada en el béisbol, lo que le ha permitido poder seguir activo cubriendo la temporada.

“Van cinco desde España y el cambio de horario pega, pero es lo que amo. También tengo un podcast con el periodista Luis Martínez y desde septiembre comento los juegos de la Vinotinto por Autentika Radio, una radio on line de venezolanos desde Barcelona. También hice dos temporadas cubriendo semanalmente el fútbol italiano para PyP Sports, con un programa todos los lunes”, afirma.

Mientras logra su sueño, un espacio en algún medio de comunicación, Citadino ha hecho de todo. En Mallorca fue ayudante de cocina y trabajó en una cristalería, reformando un hotel de 330 habitaciones.

“Como me dijo el jefe, tuve que cambiar el micrófono por un taladro y aprender a usarlo. Pasé por una lavandería industrial en pleno verano con 45 grados a la sombra, en la que había que pedir permiso para tomar agua y me tocaba separar la ropa sucia que llegaban de hoteles y hospitales”, recuerda.

Luego, pasó dos años y medio como cajero y reponedor de un supermercado, hasta que se mudó a Madrid el año pasado y estuvo en un call center. Ahora es recepcionista en una empresa que le permite, en el tiempo libre, actualizar su web.

Asegura que es complicado conseguir un trabajo formal en un medio de comunicación. Ha presentado su curriculum vitae en varias empresas, entre ellos en dos canales de televisión.

“En uno fueron muy claros, lo cual agradezco. Me dijeron que tenía una experiencia muy buena, pero que no había oportunidad si no hablaba con el acento español. Es lógico y lo entiendo. He tocado puertas en radios y periódicos, pero, de momento, no se ha dado la oportunidad. Sin embargo, lo seguiré intentando. Alguna puerta se va a abrir”, concluye.