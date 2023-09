Sr. Lazo: “Emigrar te obliga a pensar fuera de la caja”

Perfeccionista, ansioso, persistente o terco como él mismo se define, ha encontrado en el oficio de hacer sombreros su terapia para la ansiedad y el estrés.

Letty Vásquez B. – Periodista Te lo cuento news

Este caraqueño, vocalista de una banda de Ska en la Venezuela de los 90, en la búsqueda de su sombrero perfecto creó la marca Hat by LAZO, sombreros hechos con amor y música por @srlazo.

Gilberto Lazo es el Sr. Lazo. Con esta denominación ha construido a lo largo de los años su imagen, y es el nombre real de un sombrerero venezolano de 51 años que debutó con su emprendimiento Hat by Lazo hace apenas un año en Miami, y en ese corto tiempo, ha visto crecer sus sueños y sus metas.

Perfeccionista, ansioso, persistente o terco como él mismo se define, ha encontrado en el oficio de hacer sombreros su terapia para la ansiedad y el estrés. “Elaborar sombreros me ha enseñado a encontrar lo perfecto en lo imperfecto”.

Un oficio al que llegó en la búsqueda de su sombrero perfecto, pero en el que incursionó sin tener una formación formal, cuenta que un buen día se decidió hacer su propio sombrero, consultó y vio videos de reconocidos sombrereros, construyó sus propias herramientas y así, con la paciencia y la atención en los detalles, propias de un artesano, se inició en el arte de hacer sombreros.

“Un día me dio por pensar y me dije, y si yo mismo hago un sombrero y empecé a investigar. Como soy un ratón de Internet, conocí de un curso y encontré alguien que hacía sombreros y me enamoré de cómo se hacían, del uso del vapor, de los materiales, del fieltro, de la lana de oveja, de las distintas fibras, de cómo se moldeaban. Los sombreros tienen que ver con lo antiguo y me encantan las cosas antiguas. Me encantan las cosas vintage, entonces aprendí viendo, compré material e hice mi primer sombrero. Está numerado con el 01 y tiene fecha de su elaboración, en noviembre de 2022”.

Ese sombrero, el primero de muchos exclusivos sombreros numerados que ya ha entregado a clientes en diversas partes del mundo, lo publicó en sus redes sociales con un video, y tal fue el revuelo que levantó entre amigos, seguidores, conocidos y familia, que comenzaron las peticiones.

“Era el sombrero que yo quería, pues era un sombrero inglés ideal para hacer Ska, con la estética propia del género. Justo en ese momento había lanzado una canción nueva con mi proyecto de solista que se llamaba “Baila conmigo”. Me tomé una foto con el sombrero para vincular el sombrero con mi canción, en eso Spotify abrió la opción de poder subir tu música, pero también agregar un link para mostrar tus productos, y ese fue el gran inicio. Todo el mundo me escribió. Llegué con ese video a gente que yo no sabía que iba a conocer y que quería un sombrero”.

Pero más que alguien que se dedica a diseñar y elaborar sombreros, el Sr. Lazo se ve a sí mismo como un artista integral. Es músico, es diseñador gráfico y post productor audiovisual, tiene su empresa de marketing, y además tiene una meta clara, confiesa que no sueña con una sombrerería que produzca sombreros en serie, pues quiere ser visto como la persona que hace el sombrero perfecto para quien lo requiera. Anhela además crear un espacio que brinde una verdadera experiencia, una vivencia memorable a sus visitantes y clientes, un lugar donde se fundan sus pasiones y amores, el café, la música y el arte, tal como todos estos elementos, han marcado su existencia.

El Sr. Lazo nació y creció en Caricuao, en el oeste de Caracas, desde entonces el Ska se sembró en sus genes, en la década de los 90 se unió a varios amantes de este género musical y formó la banda Sin Sospechas, posteriormente fundó la banda Big Mandrake. En sus redes sociales se presenta como @SrLazo, músico y voice over, diseñador, postproductor, ceo de NEEB, servicio de marketing en internet, vocalista de @BigMandrake y sombrerero en su propio emprendimiento llamado @HatByLazo.

Con su banda ha viajado por diversas ciudades del mundo, y ha sido esta profesión como músico la que le abrió las puertas en Estados Unidos. En 2017 emigró junto a su esposa, sin ser este destino el que habían planificado inicialmente, pues se habían trazado el sueño de vivir y trabajar en México, sin embargo, el terremoto de ese año hizo que esos planes cambiaran.

“Una cosa que aprendí de todo este proceso de emigrar es que te obliga a pensar fuera de la caja, a salir de tu zona de confort, muchas veces creemos que la realidad es solamente la de tu entorno, y no, debes aprender a ver todo globalmente. Como venezolanos, a veces nos hace falta ver que hay otro mundo fuera del nuestro, y abrirnos a aprender y explorar”.

El Sr. Lazo sigue en su búsqueda de ese factor diferenciador y de ese algo que llene su espíritu y le abra las puertas para crear experiencias memorables, como memorables son cada una de sus creaciones.

“Hice este sombrero que se lo dediqué a Venezuela, es un sombrero con un billete de 100 bolívares, el marrón” de los 80. Le puse mecate, una cinta azul oscuro y le hice la copa en forma de diamante. Hice un video contando lo que significaba el diamante por los yacimientos de diamante de Venezuela”.

Y así como narra la historia tras su sombrero “Marrón” dedicado a Venezuela, también narra con minuciosos detalles la historia tras el sombrero “Matilda Teresa” que creó para su esposa. Su propósito no es hacer muchos sombreros, es hacer el sombrero, el complemento perfecto a la personalidad de esa persona que quiera lucir una pieza con historia y con significado, una pieza como lo señala, hecha con música y con amor.