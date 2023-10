La gaita zuliana adquiere sellos USA y Venezuela

Desde hace un quinquenio, el ritmo se oye en Estados Unidos, pero este año ya comienzan a grabarse temas en este territorio.

Al igual que en Venezuela, ya en varios lugares del mundo comienzan a bajar los furros entre agosto y septiembre.

Los furros son una especie de bajo, a los que acompaña un cuatro (instrumento que posee igual número de cuerdas), una charrasca, tamboras para conformar la gaita, un ritmo venezolano que se oye todo el año en Zulia, Falcón y otros estados occidentales, pero que, en el resto del país, suena en especial durante en los últimos 4 meses, como antesala a la época navideña y fin de año.

En Estados Unidos ya suman más de 20 grupos, surgidos por el anhelo de los gaiteros, en su mayoría zulianos, que desean proyectar ese género y su tradición y que, en consecuencia, logre la internacionalización como música, como pasó con la salsa, el merengue y el propio reggaetón.

En Miami existen 12, en Orlando 8, en Texas 5 y en Tampa Bay 2 de tipo profesional, pues en otras ciudades hay familias que se reúnen y arman sus guateques (fiestas) con sus propios artistas. La cifra podría ser mayor.

¿Ya no se producen gaitas en Maracaibo, capital del Zulia? ¿Se está haciendo en EEUU? Los gaiteros señalan que, a pesar de la crisis económica y política, en Venezuela se graba igual. De hecho, hay grupos que graban la percusión, la melodía en Maracaibo; y las voces en Estados Unidos. Sin embargo, Jerry Sánchez, compositor, cantante y creador de Birimbao, prepara el lanzamiento de una producción de carácter internacional, con la participación de artistas venezolanos con proyección mundial, que versionan temas de su agrupación, y que se procesan en estudios en Chile, Argentina, España y Estados Unidos.

En la producción Birimbao USA 2023 participan: Ricardo Montaner, cantará El Creador; Frank Quintero, Caja de Creyones; Rafael “El Pollo” Brito y Nelson Arrieta, Mi Tierra; Luis Fernando Borjas, Nostalgia Decembrina; y María Edilina Rangel, ganadora en Viña del Mar (2006), hará un tema especial.

Al contrario de otros, que proponen agregar una guitarra o sonido rock o pop a la gaita, Sánchez pide que la dejen con los instrumentos tradicionales: “Es mejor pura, sin añadidos, con cuatro, charrascas, furros, maracas y tamboras”, agrega.

De exportación

Hasta las organizaciones del Zulia, que premian al gremio de gaiteros, tiene una categoría de “grupo internacional de gaitas” o “tema gaitero del año”, como reconocimiento al trabajo desarrollado en cualquier parte del mundo. En Miami, Pentagrama grabó un homenaje al grupo Barrio Obrero, de Cabimas, fundado en 1955, que interpreta temas de corte tradicional; es decir, con los instrumentos originarios.

Miguel González, director general de Renovación Gaitera, creada en Tampa en 2018, precisó: “Desde hace 5 años, se hacen gaitas en EEUU. Hay compositores y arreglistas que se encuentran acá. Graban tanto en Venezuela y Estados Unidos, como Freddy Bermúdez, Lenín Pulgar, Jerry Sánchez, Denisse Araujo, Adenago “Neguito” Borjas y Gilberto Ferrer, entre otros”.

El exilio de venezolanos por el mundo ha contribuido a la presencia de la gaita. “El auge es muy grande”, afirmó González, quien cita una estrofa de una gaita para justificar el aumento de los grupos. “‘Ya la gaita con su son, amigo, se está extendiendo, y a mí me está pareciendo que va a llegar hasta Japón’, predijo un compositor (Roque Atencio, autor de “Gaita, Gaitero”, 1970). La gaita gusta y ha calado. He visto a americanos que la bailan y es porque la gaita no solo es romántica; tienen jocosidad, es parranda navideña, como la plena de Puerto Rico. La gaita emociona en otros continentes y en otras razas. No es su ritmo preferido, pero la disfrutan”.

Renovación Gaitera (R-G) suma su quinta producción con un mix de gaitas románticas en homenaje al compositor Lenín Pulgar, quien -junto a Rincón Morales y Amor y Gaitas- inmortalizó más de 20 piezas musicales.

En Texas se han establecido gaiteros de reconocida trayectoria que han dejado su voz en éxitos nacionales; entre ellos, Javier León, Carlos Méndez y Luis Germán Briceño; y El Colosal, Ricardo Cepeda. Los primeros han conformado la Trilogía Perfecta, que tiene una gira lista por varios estados de EEUU y grabaron una gaita jocosa, junto al humorista David Comedia. En los próximos días harán un cover con otro zuliano, Roberto González, con todos los éxitos de León, Méndez y Briceño.

“Nuestra punta de lanza de este año es una gaita de Luis Germán Briceño que se llama Antorcha de paz, que habla de la redención de la humanidad y la paz. Es un tema de reflexión profunda”, anunció León.

¿Ya se hacen gaitas en EE.UU.?

¡Sí, desde hace tiempo!, explica León, y agrega: “Tuve la dicha de hacer gaita antes de la pandemia en Houston con mi grupo Congason. La llegada de muchos gaiteros al país ha permitido que se haga gaita en Estados Unidos y que —cada año— se hagan más espectáculos gaiteros en toda la geografía americana y en países, como Chile, Perú, Colombia y España, entre otros”.

Aunque reconocen que el público primario es venezolano, observan que poco a poco se han unido cubanos, colombianos, americanos y otras nacionalidades por curiosidad. Si están en un sitio y ven la reacción que causa la gaita, en los venezolanos les llama la atención por el ritmo y los instrumentos tradicionales de la gaita.