José Ramón Barreto: “He logrado consolidar una carrera imparable en Colombia”

Por Angélica Antía Azuaje – Periodista de TelocuentoNews

José Ramón Barreto Jové, actor de origen venezolano-ecuatoriano, ha dejado una huella importante en la industria del entretenimiento en América Latina. En sus más de 20 años de trayectoria ha destacado por sus actuaciones en numerosas producciones de renombre en Venezuela y Colombia.

No se fue de Venezuela obligado, como han salido muchos de sus paisanos. “He sido altamente privilegiado”, cuenta, explicando que en su proceso migratorio no habla “desde la dificultad y de lo duro que ha sido para la mayoría”.

“Migré porque me ofrecieron trabajo en otro territorio, hacer proyectos afuera te abre muchas oportunidades y eso me ha llevado a otros países gracias a mi oficio, entonces mi experiencia no es el ejemplo común de un migrante”.

Bolívar, el trampolín

José Ramón recuerda que, a pesar de que fue una oportunidad que estaba buscando desde años atrás y que en Venezuela había protagonizado varias telenovelas y otros proyectos, sentía que no le estaban ofreciendo ese crecimiento “desde adentro” para despegar más en su carrera, así decidió en el casting de la serie Bolívar, producida por Netflix en 2018, y quedó. Ese proyecto lo llevó a Colombia, porque las grabaciones eran ahí y en España.

“Bolívar me llevó a otros trabajos en Colombia, luego a una serie en Ecuador y así es como he podido desarrollar mi dinámica migratoria por las posibilidades que he tenido afuera”.

José Ramón recalca que si en Venezuela se reactivan más con las producciones de series y películas, él es el primero en la fila que va a apoyar eso y va a estar dispuesto a participar, pero en este momento el país no tiene la capacidad de producción que muchos cineastas están buscando.

“Estuve en Venezuela hace un año protagonizando y produciendo una película, así que esta idea de reactivación la viví, personalmente, desde ese entonces. Dicho proyecto se llama Visceral, donde nos unimos el director Cesar Manzano, Irene Esser y yo para realizar la película, la cual ahorita está en etapa de postproducción”.

Detalló que es un thriller oscuro, con toques de humor negro, rodada en tres planos secuencia y fue diseñado para llevarlo a cabo en una Venezuela actual, donde hay intenciones de producir, pero está difícil hacerlo.

“Yo celebro muchísimo que no sólo haya intenciones, sino también acciones reales de hacer cosas en el país, tanto en el cine, la televisión y el teatro, donde sé que por lo menos ahí no ha parado”.

Ante la pregunta: ¿Qué le falta por hacer como artista? José Ramón no vacila en responder que sueña con producir y actuar en sus propios proyectos. “Si el día de mañana me retirara de lo que hago o, ni Dios lo quiera me pase algo, puedo decir que he podido cumplir sueños que me superaban, que no sabía ni que los tenía, que pude lograr metas importantes que estuvieron por encima de lo que alguna vez aspiraba, pues haber tenido la oportunidad de protagonizar en cinco países distintos, con producciones que se pueden ver en todo el mundo ha sido una fantasía hecha realidad. Siempre trato de soñar en grande y de seguir alcanzando metas”.

Sobre su experiencia en Relatos en el exilio comentó que fue muy linda porque sintió que trabajó con amigos, con familia, “con gente que tiene las mismas aspiraciones artísticas, nos compenetramos muy bien desde el principio, me enorgullece pertenecer a una película que reúne a tantos talentos latinoamericanos y venezolanos. A pesar de que nunca quisimos victimizar al exilio, sino más bien reivindicarlo, contar historias de las personas que han salido adelante desde la dificultad, pero no desde la tristeza, es algo más desde la energía, la fuerza y el ejemplo a seguir de las personas”.

José Ramón no ha asimilado del todo que es internacionalmente reconocido como uno de los actores venezolanos con mayor repercusión a nivel latinoamericano. “Muchas veces no pienso en eso, no me detengo a pensar que eso es así, yo soy más de echar pa’ lante, quizás desde adentro no lo percibo tanto porque estoy más enfocado en seguir adelante, sí siento que desde hace unos años para acá hay un reconocimiento internacional importante, he logrado ganarme el respeto de la industria y de muchos actores, todo eso ha sido una gran ganancia y me enorgullece dejar en alto a Venezuela”.

Tiene un mensaje para Colombia, nación que le ha abierto las puertas en muchas oportunidades. Agradece, no solo por él, sino por todo lo que el país ha hecho por los compatriotas venezolanos.

“He logrado consolidar una carrera imparable en Colombia. Este es un país altamente generoso, es un gemelo de Venezuela, no sólo la gente, sino física y geográficamente, yo que he podido recorrer varios lugares gracias al trabajo que he hecho acá, me encuentro un país que es espejo al nuestro y eso es lo que más le agradezco, que se muestre tal cual es con su gente maravillosa, y también agradecerles por recibir tan bien mi trabajo. Acá he conocido tanta gente que siento que también es mi país, siempre los voy a honrar y apoyar a donde vaya”.

Proyectos a corto plazo

José Ramón ya se encuentra en México para hacer una película, en la plataforma por suscripción Lifetime donde comparte créditos con el actor boricua Carlos Ponce. Explica que es una comedia con una historia muy relajada, que lo tiene muy emocionado y espera que sea una gran aventura. Asimismo, comenta que a final de año se estrena una película que hizo en Venezuela, llamada Vuelve a la vida, escrita y dirigida por los hermanos Luis Carlos y Alfredo Hueck.