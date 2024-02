Jinmy Serrano ha vivido todo tipo de adversidades trabajando en la calle, pero no se da por vencido porque sabe que esto significaría negarles una oportunidad a sus hijos.

Por Diliver Uzcátegui

Hace cinco años que Jinmy Eduardo Serrano dejó Venezuela y se aventuró a Colombia con la ilusión de lograr un empleo que le permitiera sustentar las necesidades de su familia.

Oriundo de Guarenas, estado Miranda, cuando la economía en Venezuela se tornó ya insostenible para su familia decidió ser él quien le abriera paso a los suyos con su trabajo. Cualquier cosa podría ser, no le tenía miedo al esfuerzo, ni hacía exigencias, solo quería una oportunidad honesta para mantener a su gente.

“En Colombia me he probado como trochero, vendedor ambulante y demás oficios que por las condiciones o el esfuerzo que implica otros rechazan. Si algo he aprendido como migrante es que en esos cargos que otros desprecian, hay oportunidades para uno, siempre y cuando usted se le mida con voluntad de salir adelante”.

Y es que la percepción del mirandino no está lejana de una publicación que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó en octubre de 2023, en su blog La maleta abierta, bajo el título de Los migrantes en el mundo del trabajo en América Latina y el Caribe.

“En 5 de los 10 países de ALC para los cuales hay datos disponibles, los trabajadores con contratos temporales representan una proporción mayor de los extranjeros que de los nativos, con una diferencia promedio de 4 p. p. (…) Por esta razón, los países con mayor presencia de inmigrantes nuevos (Colombia, República Dominicana, y Ecuador) en general, son los que muestran las mayores participaciones de trabajadores extranjeros con contratos temporales comparados con los nativos”, señala el informe.

La nueva realidad

Para Jinmy, que ha hecho de todo en Colombia, ahora que está empleado para una empresa de telecomunicaciones y disfruta de beneficios de una compañía que lo trata con justicia laboral, se siente más tranquilo, estable y se permite con soñar poder alcanzar un nivel de vida más digna.

“Después de haber estado llevando a cuestas pesados bultos entre la frontera de Venezuela y Colombia, exponerme a tantos peligros, incluso en pandemia, tener ahora mi actual trabajo me hace sentir que estoy viviendo mi propia versión del sueño americano. Comprendo que para otros mi oficio será poco, pero para mí que conozco todo el esfuerzo que he hecho para sostenerme donde otros se han dado por vencidos, esto es tan solo el trampolín para seguir creciendo desde mi voluntad y trabajo honesto”.

Adicionalmente, Serrano resalta que como emigrante ha aprendido sobre la importancia de estar informado sobre todos los temas que afectan su condición de migrante, además de estar lo más legal posible con su documentación como persona acogida por el Estado colombiano.

“Estar montado en la jugada, informado y legal, me ha abierto puertas que otros no han cruzado por no haberse legalizado o por ignorar hasta donde pueden aspirar según sus documentos u oficios”.

La información es poder

Al momento de buscar empleo en Colombia de forma legal es importante informarse, en el portal del Ministerio de Trabajo es posible obtener orientación sobre este tema:

En este espacio, es posible que conozca de las normativas laborales que regulan el trabajo dependiente en Colombia, además del trabajo independiente. De igual forma, podrá ser advertido si para el cargo que usted se está postulando es necesario algún requisito legal como convalidación de título, si requiere de una visa especial u otro documento de identidad, por ejemplo.

Según la experiencia de Jinmy Serrano, “la informalidad o desconocimiento de las normativas, le pueden hacer vulnerable ante personas u empresas que valiéndose de esto abusen de su esfuerzo, lo ideal es que usted conozca de sus deberes y derechos en el país de acogida”.