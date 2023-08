“He tenido que regresar a los inicios”

Emmanuel Villalobos debió salir de Venezuela en 2014. Casi 10 años después recibió dos galardones en la edición número 65 de los premios Emmy en Washington D.C.

Por Angélica Antía Azuaje – Periodista de Te lo Cuento News

En el 2014, la prometedora carrera de Emmanuel Villalobos Ortíz se vio amenazada por la creciente represión y persecución a los periodistas por parte del régimen venezolano de Nicolás Maduro. Su trabajo crítico le valió amenazas e intimidaciones que pusieron en peligro su integridad física y emocional.

Ante esta situación, Emmanuel, que ahora tiene 29 años de edad, decidió abandonar su país y buscar refugio en Estados Unidos. Aunque al principio su viaje era solo para despistar a sus agresores y asegurar su seguridad, terminó convirtiéndose en su nuevo hogar. Allí, continuó su carrera periodística y se unió al equipo de WZDC Telemundo 44, una estación local en la capital estadounidense.

Dos reconocimientos

En junio de este año, Villalobos Ortíz logró un hito importante en su carrera al recibir dos galardones en la edición número 65 de los premios Emmy en Washington D.C., uno de los reconocimientos más prestigiosos en el campo de la televisión. Estos premios fueron otorgados por su destacado trabajo como reportero en el especial de elecciones de medio término y en el noticiero de las 6:00 p.m.

Al respecto, Emmanuel, egresado de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE) con componente docente de la Universidad del Zulia, se muestra humilde y agradecido por el reconocimiento. Él entiende que los premios no definen la carrera de un periodista, pero reconoce el nivel de excelencia que representan. Además, destaca la importancia del trabajo en equipo y agradece a sus colegas por su apoyo y colaboración en el proceso de producción de los programas. “Un premio es un espaldarazo al trabajo realizado, nunca se recibe de malas”, agrega entre risas.

Integración al mercado americano

Revela que su integración al mercado americano, sobre todo en la cadena de televisión Telemundo fue un proceso desconocido para él. “La forma de hacer periodismo en Estados Unidos es totalmente distinta, el acceso a las fuentes también es mucho más complicado sumado a las barreras del idioma. Pero creo que la clave ha sido nunca negarme a aprender algo nuevo y adaptarme a las circunstancias y desafíos con las herramientas que tenga”.

Emmanuel no cree que aun su carrera sea exitosa, pero sostiene que la clave que lo ha llevado a estar actualmente es precisamente a una autoexigencia. “Me siento muy orgulloso de las cosas que he alcanzado, pero creo que hay un límite mucho más allá del cielo, pues hacia allá estoy mirando, no desde la ambición sino desde el crecimiento. Mi estrategia ha sido arriesgar y dar un paso hacia atrás cuando sea necesario para impulsarte”.

En cuanto a los principales retos y oportunidades que ha enfrentado al trabajar en un mercado extranjero como el estadounidense, Emmanuel los enumera: el idioma y proponer historias.

“Hacer entrevistas en una lengua que no es la tuya siempre resultará todo un desafío, a eso le sumas la nueva forma de trabajo de ‘periodista multimedia’ que convierte al reportero en un hombre orquesta con los mismos tiempos de entrega, es un reto diario pero satisfactorio”.

Ya en el plano personal, sostiene que es difícil conquistar un espacio en medios de comunicación cuando nadie de tu familia es periodista, “pero por fortuna, varios ángeles en el camino han confiado en mí y me han abierto la puerta por lo menos a una entrevista, el resto se gana a pulso”.

“Es mi vida”

Sobre cómo ha influido su experiencia como periodista y reportero en su trabajo en la cadena Telemundo, Emmanuel expresa de una manera feliz: “Es mi vida. Todos los días se aprende algo nuevo. En esta nueva oportunidad en la que estoy enfocado en temas mayormente locales, he tenido que regresar a los inicios, pasar de cubrir temas nacionales de gran escala a asuntos comunitarios es un reto bastante cuesta arriba, pero de eso se trata, de explorar y conocer nuevos horizontes, la mejor definición del periodismo es no temer a lo desconocido para conseguir historias”.

Para otros periodistas que también desean destacar en el campo de las noticias y la comunicación en la comunidad hispana en Estados Unidos, Emmanuel señala que “aunque suene cliché o una zona común: nunca le quiten la importancia al creer en uno mismo. Se conseguirán con muchos obstáculos, pero en el tumulto también habrá oportunidades para aprovechar. Nunca dejen de intentarlo, estuve muchas veces en ese lugar y cuando sientan que es momento de volar, que necesitan retarse una vez más, no lo duden dos veces”.

Sobre sus proyectos futuros, Emmanuel responde que le gustaría regresar a cubrir temas nacionales o quizás ya dar el paso nuevamente a estar presentando sus noticias en estudio, “algo que hago de forma ocasional en donde estoy. Aún no hay nada sobre la mesa, pero amanecerá y veremos. La vida a veces sacude sin avisar”.