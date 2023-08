Glenda, la voz comercial venezolana en los juegos del DIM

Titularse locutora en Colombia le costó horas de pie en la calle, puertas cerradas, escenas xenófobas y por supuesto dinero para pagarse los estudios.

Por Nora Sánchez Periodista – periodista de Te lo Cuento News

Micrófono y bafle en mano, temblorosa, pero decidida a surgir en Colombia, Glenda León pasó de cantar en restaurantes y tascas de Turmero, en el estado de Aragua, a cantar en las calles de Medellín.

Es cantante profesional y locutora. Su voz es su sustento de vida, así que al igual que en Venezuela, la ha usado en Colombia para vivir junto a su esposo y dos hijos. Recorrió calles, restaurantes y sitios de encuentro en donde pudieran escucharla, comenzó a cantar con un grupo de amigos y luego se independizó haciendo su propia agenda y ruta, hasta que su perseverancia le cambió la vida.

Glenda supo que el famoso merenguero Eddy Herrera se presentaría el 18 de agosto de 2018 en las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura en Itagüi, Antioquia, y su deseo de cantar con él lo plasmó en una pancarta, hecha por su hijo, en la que se leía: “Eddy soy yo, cantante venezolana y mi sueño es cantar junto a ti A dormir juntitos”.

Ella fue la versión criolla de Kourtney Kardashian, pero cinco años antes de que la celebridad lo hiciera y con un mensaje que pedía, entre líneas, oportunidad, inclusión e integración.

Un compañero que valoró su talento

Al momento en que el merenguero pisó el escenario, ella y sus acompañantes levantaron la pancarta e hicieron mucha bulla para llamar su atención. Eddy Herrera se fijó y la invitó a subir al escenario. Glenda, con bandera venezolana en mano, entró en escena. Minutos antes de entonar la famosa canción Eddy conversó con ella, expresó su amor por el país y recordó sus exitosas giras, de inmediato los aplausos y gritos se escucharon desde Itagüi hasta Venezuela.

“Me persigue tu recuerdo todo el tiempo, te escucho hasta en el silencio, no aprendo a vivir sin ti…” fue la estrofa del debut de Glenda en un escenario colombiano que le abrió el camino abonado por ella misma en las calles medellinenses.

Tan importante momento está siempre presente, cuando Glenda lo recuerda, la emoción le brota en su rostro, en el brillo de sus ojos y en su tono de voz. La promesa en público del merenguero de cantar junto a ella cada vez que estuviera en Colombia ha sido cumplida ya en dos ocasiones.

Hoy nos confiesa que aparte de la promesa, Eddy, el primer día que cantaron juntos, le regaló 100 dólares. “Me dio 100 dólares como escondidito, pues supo que yo cantaba en las calles”, gesto que ella agradece inmensamente porque nunca fue fácil migrar y plantarse a la puerta de un restaurante o en una avenida a cantar para vivir y darse a conocer.

Locutora titulada

La presentación de Glenda con Eddy Herrera se hizo viral en redes sociales, tan es así que de radio Tropicana (Medellín), luego de conocer su historia, la contactaron para ofrecerle trabajar allí.

Y aunque todo indicaba que cumpliría su sueño de trabajar como locutora en la radio, no fue así y mucho menos tan fácil, porque, si bien es cierto que en Venezuela es Productora Nacional Independiente (PNI) no está titulada en Colombia para ejercer la locución, sobre todo porque el ejercicio de este oficio en este país es integral, es decir, el locutor no sólo está frente al micrófono, sino que además maneja los controles y produce.

Así las cosas, no hubo otra opción que comenzar a estudiar locución en el Instituto Metropolitano de Educación (IME) y luego de dos años de estudios para profesionalizarse en esta área, Glenda ya obtuvo su título el pasado 19 de julio. Hoy agradece a su esposo por el apoyo, a su familia, amigos y compañeros de estudio.

Hacer las prácticas profesionales (pasantías) le abrió las puertas y aunque al principio fue difícil porque su acento era venezolano, hoy día esta mujer, oriunda de La Victoria (estado Aragua), es la voz comercial de la emisora Ondas de la Montaña 1350 AM y del programa que transmite los juegos de fútbol del Deportivo Independiente Medellín (DIM) en el programa “Al rojo vivo”.

Pero los sueños no todos se han cumplido, ahora Glenda quiere desarrollar proyectos con su voz como podcasts para la población migrante, un programa radial con la participación de niños “En sintonía con los niños” como lo tenía en Venezuela, entre otros que de seguro podrá consolidar en el mundo de la radio y la locución.

El canto sigue presente en su vida, ahora deleita a su público en restaurantes reconocidos, no camina por las calles con su micrófono y bafle porque la contactan para contrataciones. Glenda sigue siendo la referencia de la mujer venezolana que cantó junto a Eddy Herrera.