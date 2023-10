Glass Marcano siente la responsabilidad de hacer historia al dirigir la Filarmónica de Bruselas

La joven venezolana, de 27 años, hizo historia el pasado 30 de junio al convertirse en la primera mujer latina y de color en dirigir la Filarmónica de Bruselas.

Por Letty Vásquez B. – periodista Te lo cuento News

“De San Felipe a Bruselas, quién podría llegar a imaginarlo”, reflexiona Glass Marcano, joven directora de orquesta venezolana, quien a sus tempranos 27 años ya cuenta, en sus haberes profesionales, dirigir orquestas de renombre, entre las que destaca la más reciente, la Orquesta Filarmónica de Bruselas, interpretando la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky.

En San Felipe, Yaracuy, de su natal Venezuela, nació y creció Gladysmarli Del Valle Vadel Marcano, hija de docentes, a quienes habían recomendado introducir a su pequeña de cuatro años en la música clásica como terapia para canalizar su inquieto comportamiento, y así la inscribieron en una nueva escuela de música, sin saber en ese entonces que labraban el camino para que su hija se convirtiera en la Glass Marcano de hoy, una reconocida directora de orquesta y pionera venezolana.

“Y así comencé con la música, estuve siempre allí desde los cuatro años. Yo creo que la etapa más linda e importante del ser humano es la niñez y la adolescencia, y yo, toda mi vida, he estado en la orquesta. Es un poco raro porque Venezuela no es un país de música clásica, pero ya era parte de mi ADN. Cuando tenía como 17 y 18 años, estábamos en un concierto en Venezuela y detallé a mi director en ese momento, sus gestos, su rostro, su energía era tan impresionantes que me enamoré de la dirección, desde ese entonces lo soñé”.

Abogada y directora de orquesta

La adolescencia de Glass transcurrió entre los ensayos en el Sistema de Orquestas en San Felipe y el liceo. Sus padres, en ese entonces, no veían la música como una profesión seria, por lo que le insistieron a su hija que debía encaminarse hacia una carrera “de verdad”. Glass le plantea su decisión de ir a la capital del país a estudiar dirección de orquesta, sin embargo, esa idea no fue del total agrado de sus padres, cuenta que su mamá le dijo: “Si te vas para Caracas y quieres que te apoyemos, tú tienes que hacer una carrera normal”.

“Conseguí mi cupo en la Universidad Central de Venezuela y estudié Derecho, dejando pendiente el sueño de ser directora de orquesta. Pasé por una depresión muy fuerte, hasta que logré una oportunidad para comenzar las clases en dirección de orquesta, y allí comenzó todo. Tenía una Master Class de dirección orquestal en San Antonio de los Altos e invité a mi mamá y a mi hermana, y después que mi mamá me vio dirigiendo, cambió su perspectiva y hasta me dijo que me apoyaba si decidía dejar el Derecho y seguir con la música. Y yo decidí seguir con los dos”.

Boleto a París

Cuenta Glass que un buen día en el año 2020, revisando páginas de Internet, supo de un concurso en París para mujeres directoras de orquesta, llamado La Maestra, ese sueño representó un parteaguas en su joven carrera y lo que la llevaría a trazar una ruta de interminables logros.

“Era la primera edición de un concurso solamente para mujeres que iba a ser en París en ese momento, y la verdad no tenía ni siquiera los 150 € que se pedían para la inscripción del concurso. Era mucho dinero, yo daba clases en el sistema, pero ganaba US$ 5 mensuales, así que lo vi imposible en ese momento, cerré la página y me fui a ensayar, pero en el fondo, yo sabía que eso iba a ser para mí”.

Llamó a su mamá, quien le dio ánimo y esperanzas para que no renunciara a ese sueño. Empezó a buscar el dinero, a grabar el video con el cual iba a concursar. “Gracias a Dios logramos el dinero de la inscripción con una colecta entre amigos y familiares. Me inscribo y envío el video de la solicitud”.

Luego de un mes llegó un correo, había sido aceptada en el concurso, estaba en la estación del Metro Las Juntas en Caracas y llamó a su mamá para contarle: “nunca lo voy a olvidar, ese fue el día más feliz de mi vida”. Pero ese momento de felicidad fue interrumpido por varias circunstancias mundiales producto de la pandemia. Los vuelos a Europa se habían cerrado y el concurso fue pospuesto de marzo a septiembre.

“Entonces yo decía, bueno, no sé si vaya, y tuve que trabajar mucho con mi familia en la frutería para reunir el dinero para el boleto. Con eso pude reunir. Yo vendía también conservas, las encargaba y las vendía. Pude comprar ropa para irme a París, pero los aeropuertos cerraron y cuando doy aviso que no voy a poder viajar, me llega una noticia que van a abrir un vuelo humanitario para España”.

Dice que “un gentío” empezó a llamar y a interceder por ella para lograr que fuera incluida en una lista de un vuelo humanitario que saldría de Venezuela a España. “Y a mí me metieron en ese vuelo. Gracias a Dios pude llegar a España, y de allí a París el mismo día del concurso”.

Ese esfuerzo supremo y esa travesía fueron compensados con un premio especial, el Premio de la Orquesta, en el cual son los músicos quienes votan y reconocen a su directora favorita.

La Quinta de Tchaikovsky

Glass es del tipo de personas que deja que todo fluya a su alrededor, es sumamente optimista y atribuye a la conspiración del universo muchas de las cosas que le han pasado. En Bruselas la temporada de verano es época de festivales, cada año para esta época invitan a directores de orquesta, desde hace dos años yo tenía presente esta invitación. “Y yo dije que sí, lo que yo no sabía es que la Filarmónica de Bruselas es considerada una de las mejores orquestas de Europa, me enteré el primer día del festival, allí frente a ellos me di cuenta de que era de las mejores”.

Cuenta con gran humildad que recibió halagos de los músicos “Me dicen ellos mismos, nos atrapaste a todos nosotros. Y yo dije cool, que cool”.

Ser la primera

“Hay personas que les toca ser la primera en algo. Cada uno tiene una responsabilidad y una misión, y mi responsabilidad tal vez ha sido ser la primera latina, la primera mujer de color, la primera mujer joven en dirigir orquestas en Europa y romper estereotipos y abrir camino para nuevas generaciones”, reconoce esta joven que habla francés fluido, y se ha trazado la meta de aprender inglés, pero que a pesar de lo lejos que ha llegado, mantiene vivo el recuerdo y la conexión con Carúpano. “Cuando necesito levantarme de un mal día, recuerdo mis viajes a Carúpano, cuando visitaba a mi abuela y jugaba descalza en aquellas calles de tierra, ese recuerdo me hace sonreír y conectarme con quien soy”.

Así piensa Glass Marcano, para quien la paciencia y el trabajo han sido las claves de sus logros. No dejando de reconocer el trabajo de gente valiosa que la rodea como el equipo de TVA y Valeska Hernández, quienes desde ya están planificando su gira por Venezuela para el venidero año.

Por lo pronto en su agenda tiene contemplado tres compromisos más, volver en octubre a Bruselas, un concierto en Canadá y luego Viena.