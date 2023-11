Emprendedores venezolanos llevan el sabor de su patria a Perú

A pesar de no tener conocimientos previos en manejo empresarial o contabilidad, se lanzaron al desafío de emprender e instruirse al mismo tiempo.

Angélica Antía Azuaje –Periodista Te Lo Cuento News

En distintos años, los venezolanos Rotjer Jesús Rondón y Luis Carlos Muriel emigraron a Perú en busca de nuevas oportunidades. En un giro del destino, las calles de ese país suramericano permitieron que se conocieran mientras trabajaban en la economía informal. En medio de la pandemia, lograron concretar su emprendimiento llamado Muriel Fast Food (@murielrestaurante), un restaurante que ofrece gastronomía venezolana.

Luis Carlos Muriel y Rotjer Jesús Rondón y tomaron la decisión de salir de Venezuela en 2017 y 2018, respectivamente, debido a la grave situación económica y la falta de oportunidades.

“Llegar a Perú no fue fácil, ya que nos enfrentamos con una cultura completamente diferente a la nuestra, con dialecto y jergas distintas”. Sin embargo, no se afligieron y afrontaron el reto con determinación, convirtiendo las dificultades en oportunidades para

A pesar de no tener conocimientos previos en manejo empresarial o contabilidad, se lanzaron al desafío de emprender e instruirse al mismo tiempo. A través de su restaurante, Muriel Fast Food, han logrado proyectarse económicamente, ayudando también a sus familias en Venezuela.

Aunque ambos mantienen el deseo de regresar a su país natal y contribuir a su recuperación económica, han aprendido a aceptar los desafíos y oportunidades que se les presentan en Perú, han experimentado situaciones adversas, como la pérdida de sus medios de trabajo en las calles, pero han sabido sobreponerse y convertir los obstáculos en victorias.

“En ese proceso de crecimiento, en alguna instancia, se nos quemaron los carros con los que trabajábamos en la calle y tuvimos que comenzar desde cero. Fue desesperante ver como nuestro principal medio de trabajo se desvanecía en el fuego.

A través del apoyo de vecinos y clientes, lograron reparar sus carros y continuar trabajando con el objetivo de consolidar su marca y establecer un restaurante que represente a Venezuela y promueva sus tradiciones gastronómicas en Perú.

Rotjer Jesús Rondón cuenta que también tuvo que lidiar con la anulación de su pasaporte y su cédula de identidad, lo que generó limitaciones en sus trámites migratorios.

“Eso me trajo muchas restricciones, ya que firmo como el representante legal de la marca, al no poseer documentación regular y al tener que hacer los trámites de actualización anuales de residencia provocó un problema grande. Me preguntaba: ¿hasta cuándo el gobierno venezolano iba a seguir fastidiando? Logró que saliera, construí un porvenir en otro lado. Pero me dije: bueno, los problemas grandes se los ponen a las personas grandes” y me enfoqué en la manera de salir de eso. Con el favor de Dios pude resolver, por lo que comprobé que ese problema no fue una limitante para seguir con un sueño”.

Sus planes se supeditan a seguir expandiendo la marca y convertirse en uno de los principales restaurantes de comida venezolana en Perú y en el mundo.