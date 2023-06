El reto de hacer relaciones públicas en un país que no era el tuyo

Soniberth Jiménez, quien trabajó en los medios de comunicación más importantes de su país, logró abrirse camino de nuevo en Colombia como representante de importantes canales de televisión.

Fátima De Oliveira, Te lo Cuento News

El reconocimiento profesional no te excluye de las crisis. Cuando esta toca la puerta y la migración es el camino, quienes se han dedicado a la industria del entretenimiento, buscan las oportunidades en otras fronteras, intentando tocar puertas que les permitan seguir con sus oficios y profesiones.

Ante el escenario adverso en Venezuela en los últimos años, relacionistas públicos, comunicadores y periodistas venezolanos buscaron otros horizontes para encontrar mejores oportunidades laborales y alejarse de la inestabilidad que marcó al mundo del entretenimiento venezolano en las últimas dos décadas. Entre ellos está Soniberth Jiménez, una venezolana que se graduó como comunicadora social en la insigne Universidad Central de Venezuela (UCV).

Con 20 años de experiencia profesional, llegó a trabajar en medios de comunicación emblemáticos del país como El Nacional, El Universal y la extinta Radio Caracas Televisión (RCTV), así como en espacios de nivel internacional.

“Soy periodista y licenciada en Comunicación Social. En mi bella y amada UCV, también cursé estudios de postgrado. Siempre he estado relacionada al área de cultura y entretenimiento. Trabajé como periodista en El Nacional, en RCTV y en El Universal, donde todavía realizo colaboraciones. Fui directora editorial de la Revista OK! Venezuela y también jefa de prensa de Evenpro y de Cinex”, cuenta.

Llegó a Colombia para trabajar en una agencia de relaciones públicas llamada Avant Garde, que después cambió su nombre a Avant Garde by MGC tras unirse a la reconocida y multipremiada MGC. “Me ofrecieron un trabajo completamente afín a mi carrera profesional, en una agencia de relaciones públicas y comunicaciones corporativas. Después de analizarlo, tomé la decisión de aceptarlo y me vine. Vivo en Bogotá desde abril de 2015”, recuerda.

Por un tiempo, Jiménez estuvo a cargo de los canales de Sony Pictures Entertainment (Canal Sony, AXN). Dicha agencia también llevaba el grupo Viacom (Nickelodeon, Paramount Channel, MTV, Comedy Central).

Desde 2015, Jiménez es la responsable de AMC Networks International y sus canales: AMC (creadores de Breaking Bad, The Walking Dead), Film&Arts, El Gourmet, entre otros. Se describe a sí misma como “una apasionada por el mundo del entretenimiento y la cultura pop”.

A lo largo de su carrera, esta periodista ha logrado posicionarse dentro del mundo del entretenimiento. Sin embargo, no se considera una influencer, sino una usuaria de redes sociales que no tiene ninguna adicción a los teléfonos inteligentes.

“Si consideramos influencer a esas personas con millones de seguidores en redes sociales, no soy influencer. Los especialistas en el tema, también manejan otros términos como microinfluencer y nanoinfluencer, donde ya el número de seguidores no parece ser tan importante porque todos son potencialmente influencers para sus comunidades, aunque sean pequeñas. Soy usuaria de redes sociales, pero no soy adicta a ellas”, señala.

Para Jiménez, todas las redes sociales deben usarse con responsabilidad para no difundir informaciones falsas y tampoco irrespetar a las demás personas que hacen vida en la comunidad digital.

Soniberth es una profesional competente y comprometida con su trabajo. Más que suerte, ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado en el camino. La migración fue la puerta que decidió abrir para continuar con su carrera. Sabe de cierto que el área donde se mueve es retadora, pero su herramienta más poderosa ha sido la preparación, el conocimiento, el trabajo en equipo y el compromiso.