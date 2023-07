El marketing funciona igual en Buenos Aires que en Caracas, pero hay que conocer el mercado

Óscar Reyes ya tenía una exítosa carrera en Venezuela, pero hace 10 años debió emigrar y comenzar de Buenos Aires. Ahora está orgulloso de su nuevo aprendizaje.

Humildad y preparación. Estas son las palabras que se le vienen a la mente a Óscar Reyes, un venezolano que la ‘está rompiendo’ en Argentina como director regional de marketing de la empresa de ciberseguridad Acronix, cuando le hablas de éxito. Allí, Óscar se encarga de verificar que todos los socios comerciales lleven a buen término sus planes de marketing locales, con el fin de impulsar la empresa en la región.

Para Reyes, la clave del éxito está en volver a comenzar como si no supieras nada y adaptarte al entorno en el que te desarrollas, pero no sin antes tener los conocimientos previos que se requieren.

Su éxito en Argentina, donde radica desde hace 10 años, dice, se debe a varios componentes: “Uno de ellos es mi preparación previa antes de llegar a este país, ya tenía un título profesional; otro, es que salí egresado de una universidad argentina con una Maestría en Negocios, lo que me permitió entender este mercado, entender cómo funciona este mercado acá, cómo funciona la sociedad, cómo se conectan los bienes y servicios, cómo funciona la sociedad y la familia”, detalla.

“Haber llegado con un plan también fue importante y nunca bajar mi propio estándar de trabajo y de calidad de vida que tenía en Venezuela. Me puse como meta encontrar un buen trabajo que me permitiera comprar mis cosas, pagar mis servicios y mantener mi calidad de vida. Y otro aspecto importante fue entender la sociedad. Si bien yo no tengo acento argentino, sí hablo con modismos argentinos, entiendo la cultura y estudié cuáles eran las mejores empresas para desarrollarme”, explica.

Para alcanzar sus objetivos, Reyes además tuvo que modificar parte de sus conductas. Asegura que aprendió a ser más humilde porque entendió que iba a tener que hacerse a un nombre en el medio de nuevo.

“Imagínate para una persona que trabajaba en Marketing y Venta en Venezuela, que tenía toda una libreta de contactos, tener que hacerlo todo de cero aquí. Cambié mi forma de pensar de una persona que ya tenía un camino hecho a alguien que tenía que hacerlo de nuevo. Dije ‘tengo que hacer buena letra y esta letra empieza por ser un buen estudiante universitario’. Y funcionó porque hoy trabajo para quien fue mi profesor en la Universidad de Palermo. Lo aprendí todo desde la humildad”, asegura.

Si algo tiene claro Óscar Reyes es que la definición de éxito es distinta para cada uno. Para él, dice, es tener paz. ¿Y cómo lo mide? A través de la pirámide de Maslow, que establece que debemos tener las necesidades cubiertas y poder autorrealizarse.

“Para mí, la autorrealización tiene que ver con la paz siempre y cuando pueda hacer aquellas cosas que agregan valor. Haber estudiado lo que quise, me entrega mucha paz; trabajar en lo que me gusta, me da mucha paz; así como tener salud. Conseguir esa paz cuesta trabajo y esfuerzo, implica tomar decisiones, y a veces esas decisiones implica dar saltos de fe porque no siempre contamos con toda la información. Parte de ese éxito se encuentra sabiendo tomar decisiones con el riesgo calculado antes de pasar a la acción”, explica.

A pesar de que no le gusta hacer proyecciones a largo tiempo, porque eso aprendió tras la pandemia por Covid-19, en 5 años se ve trabajando aún en Marketing y tecnología. “Mantendré mis hobbies de periodista de tecnología y de deportes de motor y seguiré viviendo en Argentina”, concluye.

